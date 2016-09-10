تومي هيلفيغر يعرض مجموعة Gigi X Tommy في أسبوع الموضة

قدّم المصمم تومي هيلفيغر Tommy Hilfiger مجموعته الخاصة بخريف و شتاء 2016 ليلة البارحة في أسبوع الموضة في نيويورك و قد تعاون فيها مع عارضة الأزياء الشابة جيجي حديد Gigi Hadid.

ضمّت هذه المجموعة عدداً من التصاميم الشتويّة الأنيقة والمتنوّعة بين المعاطف العمليّة و البومبر جاكيت، بالإضافة إلى القمصان و السترات الشتويّة، وقد وضعت العارضة الشابة جيجي حديد بصمتها الخاصة على التصاميم المعروضة فظهر أسلوبها البسيط و الغير متكلف في كل قطعة منها، كما حضر العرض مجموعة من أصدقاء العارضة من بينهم المغنية الشهيرة تايلر سويفت Taylor Swift.

شاهدي معنا ماذا ظهر في مجموعة Gigi X Tommy وشاركينا رأيك.