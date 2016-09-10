أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 أسامة كمال لقاء مع رئيس بنك مصر ولقاء مع طلاب بالثانوية العامة -
محافظ أسوان: تأمين بحيرة ناصر لا يقل أهمية عن سيناء -
المدير الفني لبرشلونة: حزين للخسارة أمام اليوفنتوس.. وأشعر بالكابوس -
صورة وخبر: لحظة عزاء سيدة فقدت زوجها وأبناءها في الموصل -
مساء dmc - لقاء مع طلاب بالثانوية عامة مع الإعلامي أسامة كمال -
مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال -
محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري -
و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة -
خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات -
فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

تعرف على أنسب 3 أوقات لتناول الفاكهة

Google+ Print
تعرف على أنسب 3 أوقات لتناول الفاكهة تعرف على أنسب 3 أوقات لتناول الفاكهة

أرشيفية

تلعب الفاكهة دوراً هاماً في الحفاظ على الصحة لاحتوائها على سكر طبيعي أفضل بكثير من السكر الاصطناعي الذي تحتويه الأطعمة المصنعة، كما أنها تعد أفضل الوجبات الخفيفة على الإطلاق، ورغم أن معظم الناس يعرفون فائدتها العظيمة إلا أنهم لا يعلمون الوقت المناسب لتناولها حتى يستفيد الجسم من عناصرها الغذائية.

وبحسب ما نقلته “العربية نت” نشر موقع “بولد سكاي” المعني بالصحة تقريراً حدد فيه الأوقات الثلاثة المناسبة لتناول الفاكهة وهي كالآتي:

1 – الصباح
> يعد تناول الفاكهة في الصباح على معدة فارغة أفضل وقت خلال اليوم للتمتع بالعناصر الغذائية الموجودة بها وإزالة السموم من الجسم، أما تناولها بعد الأكل فيحرم الجسم من الاستفادة الكاملة بعناصرها الغذائية.

2 – فترة ما بعد الظهر
> أما ثاني أفضل وقت لتناول الفاكهة فهو فترة ما بعد الظهر، فإذا لم تكن قادرا على تناول الفاكهة في الصباح، فيمكنك تناولها في هذه الفترة لكن مع الحرص أن تكون هناك فترة لا تقل عن 30 دقيقة بينها وبين وجبات الطعام حتى يكون الجسم قادرا على امتصاص العناصر الغذائية الموجودة بها.

3 – قبل ممارسة الرياضة
> ويعد أيضاً تناول الفاكهة قبل 30 دقيقة من ممارسة التمارين الرياضية مصدراً جيداً للنشاط والطاقة.

كما لفت التقرير إلى أهمية الحرص على غسل الخضراوات والفاكهة بشكل جيد قبل تناولها للتخلص من الجراثيم التي قد تتواجد بغلافها الخارجي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا