الفساد أقوى مؤسسة في مصر بقلم| د.أماني إبراهيم

حين يصبح الفساد ثقافة فهو بقدرة قادر يصبح بين ليلة وضحاها وظيفة تجعل أصحابها من أهل الملايين، بعيدًا عن عيون العقاب أو حتى المسائلة الأدارية والقانونية، فقد أصبح امرًا طبيعيًا أن تستيقظ صباحًا على قصص النهب والسلب لخيرات الوطن تحت مرآى أعين الجهات الحكومية لتصحو في يوم آخر بخبر الأفراج عمن نهبوا قوت الشعب مقابل كفالة أو استرداد لقيمات مما تم سرقته قد يستفيد منها الشعب، دون التعريف بهذا ولا يفكر احدًا من المسئؤلين الأعتذار لهذا الشعب المطحون عما تم التقصير في إدارته وتوجيه هذه الأموال لصالح الشعب إلى أن وصل الأمر إلى أن من يحتلون المناصب السياسية الحساسة في الحكومات المتتالية والتي تمس مناصبهم قوت الشعب وكرامته يديرها أصحاب السوابق بعلم من الأجهزة الأمنية، والمفترض أنها تقدم تقاريرلرئيس الجمهورية بصدق وشفافية ليختار منها الرئيس المسئؤل المناسب كلا حسب كفاءته.

مؤامرة شيطانية على الرئيس والشعب فاقت تواجد الأخوان تحاك حول متخذي القرار في هذا الوطن ضد مصلحة مئة مليون مواطن مصري تمس حياتهم وقوتهم وقوت ابنائهم، فالمثل الذي عبر عن أولوية معرفة العدو قبل الولي الخفي بمؤامراته التي تدمرنا دون أن نشعر أنه يخطط لنا هكذا هو الحال في بعض المسئولين السياسيين الذي اصبحنا لا نملك قوة في معرفتهم حق المعرفة، إلا حين يختفي الخبز من المخابز او حين يقف الجمهور طوابيرًا للحصول على أنبوبة الغاز وتتعثر السيارات في الحصول على لتر بنزين بل في ظل هذا العناء المصطنع بسبب سوء إدارة الحكومات المتتالية وتسهيل طرقا للفساد بدلًا من إدارة الأزمات ورفع المعاناة الشعبية وتتوالى المغالاه في ارتفاع الأسعار المقنع لأنه لا توجد جهة رقابية صادقة ومخلصة في مراقبة السوق على السلع المفترض ارتفاع اسعارها بل اصبحت فكرة رفع الدعم لصالح الشعب ذريعة للجشع لدى التجار والبائعين وان الغلاء نال كل شيء من السلع والمنتجات.

نحن شركاء في هذا الوطن كل مقدراته وخيراته هي ملكًا للشعب تدار بإدارة سياسية حكيمة نفتقدها في على أرض الوطن فالحكومات المتعاقبة أصبحت لا تهاب أي عقوبة لأنها في الحقيقة غائبة تمامًا وأصبح المواطن المصري يستقي معلوماته من الأعلام اليومي والذي يقوم بكشف الفضائح مضاف اليها الكثير من البهارات والشطشطة الحارقة فوق صفيح ساخن من الأوضاع السياسية والأقتصادية والتي تؤدي في النهاية إلى غليان النواحي الاجتماعية والثقافية بين جميع فئات المجتمع ، إن الفساد أقوى مؤسسة في مصر، نشأ وترعرع على مدى سنوات طويلة ويدافع عن مصالح ضخمة تقدر بـ250 مليار جنيه سنويًا، ولكن يجب أن نفهم ببساطة أن مصر لن تقوم لها قائمة بدون القضاء على الفساد.

من اللافت أن هناك العديد من المؤشرات على استمرار ارتفاع معدلات الفساد في مصر بعد الثورة، ومن أهم هذه المؤشرات ترتيب مصر في تقارير المؤسسات المعنية بمتابعة قضية الفساد على مستوى العالم، مثل تقرير منظمة الشفافية الدولية الذي يحدد ترتيب الدول في سلم الفساد داخل القطاع العام معتمدًا على آراء خبراء ومتخصصين من رجال أعمال وسياسيين واقتصاديين بل تعد الصناديق الخاصة في مصرأهم أحد أبواب الفساد الواسعة وانتشار الرشاوي والواسطات وعدم وجود قوانين رادعة ودون مسائلة وتهميش المعارضة والمشاركة السياسية للشعب وتحالف السلطة والثروة بين الحكومة ورجال الأعمال.

لم يعد مقبولًا للأجهزة الرقابية أن تقف صامتة، أن السكوت يعد تواطؤًا صريحًا مع الفساد بعد نشر هذا الغسيل القذر علنًا لم يعد هناك عذر للأجهزة الرقابية والقضائية ولم يعد مقبولًا السكوت عليها وأصبح مجرد القبول بتستيف الورق جريمة أخرى، بل إنه غالبًا ما سنتأكد أن أسلوب عمل البيروقراطية المصرية عمومًا لا يختلف كثيرًا عن بحر الفساد الذي ينتشر في كل اعضاء الجسد المصري.

فلا بد من صحوة قبل فوات الآوان والذي اعتبره فات وانقضى ولم يعد هناك سوى قليل من الأنفاس الضعيفه تحتاج إلى صدمة كهربائية تنعشه مرة أخرى … فلكي الله يا مصر.