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بالفيديو - زلزال توتنام بقوة 4 أهداف يدمر قلعة ستوك في غياب رمضان

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بالفيديو - زلزال توتنام بقوة 4 أهداف يدمر قلعة ستوك في غياب رمضان بالفيديو - زلزال توتنام بقوة 4 أهداف يدمر قلعة ستوك في غياب رمضان

زلزال توتنامي بقوة 4 أهداف دمر قلعة ستوك سيتي وكتب انتصار الديوك في غياب رمضان صبحي.

توتنام يفوز على ستوك سيتي برباعية مقابل لاشيء على ملعب الأخير في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

وغاب رمضان صبحي عن المشاركة في المباراة بعدما جلس على مقاعد البدلاء طوال أحداث المباراة.

أهداف توتنام جاءت عن طريق سون هيونج هدفين وديلي آلي هدف وكذلك هاري كين، في الدقائق 41 و56 و59 و70 على التوالي.

وحقق توتنام أكبر انتصار له في الدوري منذ الـ18 من أبريل الموسم الماضي، وقتها أيضا كان أمام ستوك سيتي وبرباعية.

ورفع توتنام رصيده إلى النقطة الثامنة في المركز الرابع بينما بقى ستوك سيتي بلا أي انتصار وبنقطة وحيدة في المركز الأخير.

شاهد الأهداف

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فيديو اليوم السابع

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