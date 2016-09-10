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بالفيديو - ريال مدريد يسحق أوساسونا بخماسية في استقبال رونالدو

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بالفيديو - ريال مدريد يسحق أوساسونا بخماسية في استقبال رونالدو بالفيديو - ريال مدريد يسحق أوساسونا بخماسية في استقبال رونالدو

نجح ريال مدريد في تحقيق ثالث انتصاراته بالليجا بعد أن سحق ضيفه أوساسونا بخمسة أهداف مقابل هدفين بالمباراة التي جمعتهما السبت في سانتياجو بيرنابيو.

وشهدت المباراة عودة كل من كريستيانو رونالدو وكريم بنزيمة للمشاركة مع ريال مدريد إذ شارك الأول أساسيا ولعب الثاني كبديل.

ولم يلتقط أوساسونا أنفاسه حتى سجل رونالدو الهدف الأول لريال مدريد في الدقيقة السادسة بعد انطلاقة وعرضية من جاريث بيل من الناحية اليمنى ليحولها البرتغالي للشباك بسهولة.

وكاد أوساسونا أن يسجل التعادل لولا عارضة ريال مدريد التي تصدت لرأسية أوناي جارسيا.

بعدها بدقيقة واحدة أضاف ريال مدريد الهدف الثاني عن طريق دانيلو الذي تابع كرة من داخل منطقة الجزاء ليسددها في الشباك.

وأضاف سيرخيو راموس الهدف الثالث قبل نهاية الشوط الأول من ركنية نفذها كروس وحولها قائد الملكي برأسه داخل شباك الضيوف.

في الشوط الثاني أضاف بيبي الهدف الرابع لريال مدريد بعد أن حول برأسه ركنية توني كروس فشل بيريز حارس أوساسونا في التعامل معها.

وفي الدقيقة 62 أنهى مودريتش حفلة أهداف ريال مدريد بالهدف الخامس والذي لم يهنأ به كثيرا بعد أن قلص أوساسونا الفارق عن طريق رييرا الذي سجل برأسه هدف فريقه الأول في الدقيقة 64.

وخرج بعدها كريستيانو رونالدو ليحل كريم بنزيمة بدلا منه، وحصل أوساسونا على ركلة جزاء في الدقيقة 72 لكن كاسيا تصدى لروبرتو توريس الذي سددها بشكل سيء للغاية.

وفي الدقيقة 78 نجح ديفيد جارسيا في تسجيل ثاني أهداف أوساسونا برأسية رائعة سقطت من فوق كاسيا الذي كان متقدما.

وبعدها بدقيقتين تهعرض تانو بونين للطرد ليستكمل أوساسونا المباراة بعشرة لاعبين فقط، وكاد خلالهم كريم بنزيمة أن يسجل في أكثر من مناسبة لكنه أهدر انفرادا وتصدى القائم والعارضة له لتنتهي المباراة 5-2.

شاهد أهداف المباراة

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فيديو اليوم السابع

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