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سام مرسي يشارك في فوز بارنسلي على بريستون.. والارتقاء للوصافة

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سام مرسي يشارك في فوز بارنسلي على بريستون.. والارتقاء للوصافة سام مرسي يشارك في فوز بارنسلي على بريستون.. والارتقاء للوصافة

فاز فريق بارنسلي على مضيفه بريستون بهدفين مقابل هدف ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي للدرجة الأولى.

بارنسلي نجح في ضم سام مرسي اللاعب المصري في الساعات الأخيرة من موسم الانتقالات الصيفية.

وتقدم بارنسلي في الدقيقة الـ 27 عن طريق سام وينال، لينتهي الشوط الأول بتقدم بارنسلي بهدف مقابل لا شئ.

في شوط المباراة الثاني، تعادل أيدين ماكجيدي لبريستون في الدقيقة الـ 64.

مدرب بارنسلي لجأ دكة البدلاء، وفي الدقيقة الـ 65 أشرك سام مرسي بدلا من سام وينال.

وبعد مشاركة اللاعب المصري، نجح بارنسلي في إضافة الهدف الثاني عن طريق أدم أرمسترونج، لينتهي اللقاء بفوز بارنسلي بهدفين مقابل هدف.

فوز بارنسلي رفع رصيده للنقطة الـ 12 في المركز الثاني، في حين تجمد رصيد بريستون عند النقطة الثالثة في المركز الـ 23 وقبل الأخير.

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