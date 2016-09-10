أرقام في الجول – مباراة واحدة تفصل ريال مدريد عن التساوي مع برشلونة

سلسلة من الانتصارات حققها ريال مدريد في الدوري الإسباني إلى أن وصل للفوز رقم 15 على التوالي.

وحقق ريال مدريد الفوز على أوساسونا بخمسة أهداف مقابل هدف في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني. (طالع التفاصيل)

وبعد المباراة ولدت بعض الأرقام والإحصائيات يستعرض معكم FilGoal.com أبرزها.

1- تمكن ريال مدريد من تحقيق الفوز في 15 مباراة متتالية في الدوري ليعادل أفضل أرقامه في المسابقة المحلية والذي تحقق عام 1961.

2- في حالة فاز ريال مدريد في المباراة المقبلة في الدوري الإسباني سيعادل الرقم القياسي المسجل باسم برشلونة بالفوز في 16 مباراة متتالية في الليجا.

3- أصبح مدافع ريال مدريد سيرجيو راموس رابع أكثر مدافع يسجل أهدافا في تاريخ الدوري برصيد 45 هدفا عقب كل من "فيرناندو هييرو 105 هدف - رونالد كومان 67 هدفا - روبيرتو كارلوس 46 هدفا".

4- وصل سيرجيو راموس للهدف رقم 75 في مسيرته الكروية مع الأندية والمنتخبات منهم 42 هدفا بضربات رأسية.

5- منذ الموسم الماضي وحتى الآن في الدوري يعد دانيلو ظهير أيمن ريال مدريد أكثر مدافع ساهم في الأهداف، أحرز 3 وصنع 5 .

6- هدف لوكا مودريتش هو رقم 11 له مع ريال مدريد منذ انتقاله للملكي من توتنام في صيف عام 2012 منهم 9 أهداف من خارج منطقة الجزاء.