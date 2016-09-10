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تقرير في الجول – هل استحق بوجبا السخرية بعد دربي مانشستر

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تقرير في الجول – هل استحق بوجبا السخرية بعد دربي مانشستر تقرير في الجول – هل استحق بوجبا السخرية بعد دربي مانشستر

عندما تكون صفقة فريقك الرئيسية في الصيف ويتم دفع أكثر من 100 مليون يورو لشراءك، فبالتأكيد تنتظر منك جماهير فريقك أن تكون تنينا في الملعب خلال المباريات المصيرية الهامة لفريقك كما هو حال بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد.

اللاعب الفرنسي تعرض لهجوم من جماهير فريقه وللسخرية من جماهير المنافسين بسبب أداءه في الدربي الذي خسره يونايتد بهدفين لهدف لصالح مانشستر سيتي.

بوجبا لعب المباراة كاملة مشكلا ثنائي خط الوسط بجانب مروان فيلايني وكان الفرنسي مسؤولا عن الجهة اليسرى من الملعب.

بوجبا لمس الكرة في 68 مناسبة وقام بـ45 تمريرة كرابع أعلى ممرر في فريقه منهم 32 تمريرة إلى الأمام منهم 13 تمريرة إلى النصف الهجومي لفريقه ولكنه فقد الكرة في 5 مناسبات كثاني أكثر لاعب يفقدها بعد هنريك مخيتاريان الذي قدم أداء مذريا.

نسبة التمريرات الصحيحة لبوجبا كانت 78% حيث لم تصل سوى 35 تمريرة إلى زملائه.

ورغم أن بوجبا المسؤول الهجومي عن وسط يونايتد إلا أنه لم يسدد سوى مرة واحدة على المرمى ولكنه مر في 7 مناسبات من لاعبي مانشستر سيتي في محاولات فردية منه لم تنتهي بالشكل المأمول.

صاحب الـ23 عاما فاز في 3 صراعات هوائية منهم واحد في منطقة جزاء سيتي والأخرين في وسط الملعب بينما خسر صراعين أخرين.

وعلى المستوى الدفاعي بوجبا قام بـ5 تدخلات وقطع تمريرتين ولم يرتكب سوى خطأ واحد فقط.

موقع whoscored المختص بتقييم اللاعبين اختار بوجبا كثاني أفضل لاعب في مانشستر يونايتد وخامس أفضل لاعب بين لاعبي الفريقين بحصوله على تقييم 7.4.

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