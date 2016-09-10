بالفيديو - قذيفة هال تكتب نقطة قاتلة ضد بيرنلي بمشاركة المحمدي.. وما أروع واتفورد

سجل روبير سنودجراس هدفا قاتلا في الدقيقة 90 من ركلة حرة رائعة في مرمى بيرنلي ليكتب التعادل لفريقه هال سيتي بمشاركة أحمد المحمدي.

هال تعادل أمام أصحاب الأرض بيرنلي بهدف لكل فريق في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

وشارك المحمدي في اللقاء منذ البداية وحتى النهاية كالمعتاد للجناح والظهير المصري.

بيرنلي افتتح التسجيل في الدقيقة 73 عن طريق ستيفن ديفور. وعندما كانت المباراة على وشك الانتهاء حول سنودجراس ركلة حرة رائعة في مرمى بيرنلي ليكتب التعادل القاتل لهال سيتي.

ورفع هال رصيده إلى سبع نقاط في المركز السادس. بينما وصل بيرنلي إلى النقطة الرابعة في المركز الـ14.

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وفي إطار نفس الجولة حقق واتفورد عودة رائعة من الهزيمة 2-0 إلى الفوز 4-2 أمام ويست هام على ملعب الأخير.

أول نصف ساعة من المباراة شهدت توفق ساحق لويست هام والسبب ديميتري باييه وأداء مبهر.

الهدف الأول لويست هام جاء في الدقيقة الخامسة عن طريق ميشيل أنطونيو قبل أن يكرر الأخير هز الشباك في الدقيقة 33.

وقبل نهاية الشوط الأول انقلبت الطاولة. أوديون إيجالو والهدف الأول في الدقيقة 41 ثم خطأ لا يُغتفر يستغله تروي دييني قبل أخر لحظات الشوط.

وفي الشوط الثاني سجل إيتيان كابوي الهدف الثالث لواتفورد في الدقيقة 53 ثم الهدف الرائع والعودة الرائعة تحدث في الدقيقة 64 عن طريق جوزيه هولبياس.

وحقق واتفورد الانتصار الأول ليصل إلى النقطة الرابعة في المركز الـ10، بينما تجمد رصيد ويست هام عند النقطة الثالثة في المركز الـ17.

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وفي إطار نفس الجولة حقق بورنموث الانتصار الأول له في الدوري بعدما نجح في الفوز على ويست بروميتش ألبيون بهدف كاليوم ويلسون في الدقيقة 80.

ووصل بورنموث إلى النقطة الرابعة في المركز الـ14. نفس رصيد ويست بروميتش والذي يتفوق بفارق الأهداف عن بورنموث.

شاهد الهدف

وقاد ويلفريد زاها فريقه كريستال بالاس إلى تحقيق الانتصار على حساب ميدلزبره 2-1.

زاها صنع الهدف الأول لبالاس والذي جاء عن طريق كريستيان بنتيكي في الدقيقة 16. قبل أن يتعادل دانييل سانشيز في الدقيقة 38

قبل أن يعود زاها من جديد ويسجل هدف الفوز في الدقيقة 47.

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