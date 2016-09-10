طرد علي غزال في هزيمة قاتلة لماديرا

تعرض علي غزال المحترف المصري في صفوف نادي ناسيونال ماديرا للطرد خلال لقاء فريقه أمام بيلينينسيش.

وخسر ناسيونال ماديرا بثنائية مقابل هدف أمام بيلينينسيش في الجولة الرابعة من الدوري البرتغالي.

وتلقى علي غزال بطاقة صفراء أولى في الشوط الأول في الدقيقة 34. قبل أن يتلقى بطاقة صفراء ثانية في الدقيقة 56 ليخرج مطرودا.

ماديرا تقدم أولا في الدقيقة السابعة عن طريق نيلسون بونيللا إلا أن بيلينينسيش قلب الطاولة في الشوط الثاني.

هدف التعادل جاء في الدقيقة 65 عن طريق أبيل كامارا من ركلة جزاء قبل أن يسجل بونيللا هدفا في مرماه في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وبقى ناسيونال ماديرا بلا أي نقاط في المركز الأخير. بينما وصل بيلينينسيش إلى النقطة السابعة.