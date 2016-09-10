أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 أسامة كمال لقاء مع رئيس بنك مصر ولقاء مع طلاب بالثانوية العامة -
محافظ أسوان: تأمين بحيرة ناصر لا يقل أهمية عن سيناء -
المدير الفني لبرشلونة: حزين للخسارة أمام اليوفنتوس.. وأشعر بالكابوس -
صورة وخبر: لحظة عزاء سيدة فقدت زوجها وأبناءها في الموصل -
مساء dmc - لقاء مع طلاب بالثانوية عامة مع الإعلامي أسامة كمال -
مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال -
محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري -
و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة -
خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات -
فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

طرد علي غزال في هزيمة قاتلة لماديرا

Google+ Print
طرد علي غزال في هزيمة قاتلة لماديرا طرد علي غزال في هزيمة قاتلة لماديرا

تعرض علي غزال المحترف المصري في صفوف نادي ناسيونال ماديرا للطرد خلال لقاء فريقه أمام بيلينينسيش.

وخسر ناسيونال ماديرا بثنائية مقابل هدف أمام بيلينينسيش في الجولة الرابعة من الدوري البرتغالي.

وتلقى علي غزال بطاقة صفراء أولى في الشوط الأول في الدقيقة 34. قبل أن يتلقى بطاقة صفراء ثانية في الدقيقة 56 ليخرج مطرودا.

ماديرا تقدم أولا في الدقيقة السابعة عن طريق نيلسون بونيللا إلا أن بيلينينسيش قلب الطاولة في الشوط الثاني.

هدف التعادل جاء في الدقيقة 65 عن طريق أبيل كامارا من ركلة جزاء قبل أن يسجل بونيللا هدفا في مرماه في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وبقى ناسيونال ماديرا بلا أي نقاط في المركز الأخير. بينما وصل بيلينينسيش إلى النقطة السابعة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع