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مؤتمر سباليتي – شخصية روما يجب أن تظهر في المباريات المقبلة

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مؤتمر سباليتي – شخصية روما يجب أن تظهر في المباريات المقبلة مؤتمر سباليتي – شخصية روما يجب أن تظهر في المباريات المقبلة

شدد لوتشيانو سباليتي المدير الفني لروما الإيطالي على ضرورة ظهور فريقه بشكل مميز وخاص به خلال الفترة المقبلة في الدوري الإيطالي والدوري الأوروبي.

ويستعد روما لمواجهة سامبدوريا غدا الأحد في الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي.

وقال سباليتي خلال مؤتمر صحفي له: "الفريق لم يظهر بشكل جيد وخاص به في المباريات السابقة، علينا تحسين الأداء وإظهار شخصية وخطة الفريق في المباريات المقبلة".

وأضاف "يجب أن يلعب الجميع كفريق واحد لتحقيق النجاح مثل الموسم الماضي".

وتابع "نسعى لاحكام سيطرة الفريق في المباريات المقبلة وتصحيح الأخطاء مثل إغلاق المساحات بين الخطوط وتحسين اللمسة الأخيرة أمام المرمى لتسجيل الأهداف".

وأتم تصريحاته "حاولنا استغلال فترة التوقف السابقة لتصحيح الأخطاء والاستعداد بقوة للعودة بشكل جيد".

وخرج روما الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح من دوري أبطال أوروبا خلال الدور التمهيدي بالخسارة أمام بورتو البرتغالي وتحول للمشاركة في بطولة الدوري الأوروبي.

وشارك محمد صلاح مع روما في أول مباراتين بالدوري الإيطالي وسجل هدفا.

وكان روما تعادل في المباراة السابقة أمام كاليرالي بعدما كان متقدما بهدفين.

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