روسيا تحتفي بالذكرى الـ869 لتأسيس العاصمة موسكو

ألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، كلمة له وسط الآلاف بالساحة الحمراء بمناسبة “يوم موسكو”، بالتزامن مع المرحلة الأخيرة في الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية في 18 سبتمبر.

وقال “بوتين” من أعلى منصة تبعد بضعة مترات عن الكرملين “موسكو وروسيا مفهومان لا يقبلان الانقسام.. وهو ما ظهر على مدار مئات السنوات بتجاوز التجارب الأكثر صعوبة وتحقيق انتصارات كبرى”، حسبما ذكرت وكالة الانباء الإسبانية.

واستغل بوتين الذكرى الـ869 لتأسيس العاصمة الروسية لافتتاح خط مترو جديد بالمدينة والإشادة بمساعي عمدتها سيرغي سوبيانين، أحد قيادات الحزب الحاكم “روسيا الموحدة”.