أول وثاني أيام العيد.. شيرين عبد الوهاب ضيفة «صاحبة السعاد»

يشهد أول وثاني أيام عيد الأضحى المبارك، إذاعة الحلقتين الأسبوعيتين من برنامج “صاحبة السعادة”، واللتان ستكون ضيفتهما الفنانة المصرية الكبيرة شيرين عبد الوهاب، التي تطل إطلالة مختلفة خلال البرنامج وتتحدث فى الكثير من القضايا العائلية والفنية خلال مشوارها.

تدور الحلقتين فى إطار مختلف عن ظهور شيرين فى أوقات سابقة، حيث تتناول الحلقتين الحديث عن المشاكل التي مرت بها شيرين عبد الوهاب بداية من مشاكلها مع منتجها ومكتشفها نصر محروس عام 2005، مرورًا بأزمات مثل مشكلتها مع شريكها فى النجاح تامر حسني، وأزمتها مع شريف منير، ومشاكلها مع شركة روتانا، انتهاءً بقرار إعتزالها الفن.

وتتحدث شيرين عن نشأتها فى حى القلعة، وعلاقتها بعائلتها وأشقائها، وحلمها بأن تصبح ممرضة أو دكتورة، كما تتحدث عن بداية اكتشاف موهبتها فى الغناء، وبداية مشوارها بالغناء فى الأفراح والحفلات، ثم تتحدث عن بدايتها الفنية ومشاركتها محمد محي الغناء فى دويتو “بحبك” وكيفية تعرفها على المنتج نصر محروس، وكذلك ستتحدث عن بدايتها الحقيقة مع تامر حسني، وتستمر فى التحدث عن رحلتها الفنية حتى وصلت إلى ما وصلت إليه الآن.

كما تتحدث شيرين خلال الحلقتين عن تجربتها السينمائية فى “ميدو مشاكل” مع أحمد حلمي، وتجربتها الدرامية فى “طريقي”، والفرق بينهما، والعديد من المواضيع المختلفة الكثيرة التي ستشملها الحلقتين.

تذاع الحلقتين أول وثاني أيام عيد الأضحى يومي الأثنين والثلاثاء القادمين 12 و13 سبتمبر.