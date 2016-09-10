حملة رقابية بالدقهلية استعدادا لعيد الأضحى

شنت محافظة الدقهلية، اليوم السبت، حملة مشتركة برئاسة المهندس عبدالرحمن الشهاوى السكرتير المساعد للمحافظة، ومسئولى إدارة المتابعة ومسئولى الأمن الصناعى، والرقابة التموينية، والطب العلاجى ومفتشى الأغذية وتوجهت إلى مركز السنبلاوين للمرور على منافذ بيع المواد الغذائية، واللحوم، للاطمئنان على صلاحية المواد المعروضة، والالتزام بالأسعار الرسمية التى تلبى حاجة البسطاء ومحدودى الدخل .

و مرت الحملة على مستشفى السنبلاوين للوقوف على مدى جودة الخدمة الطبية المقدمة والاطمئنان على توفير جميع أنواع الأدوية المطلوبة للمرضى، والتشديد على توفير جميع سبل الراحة للمرضى، وتلبية متطلباتهم، كما تم التوجيه بتوفير مستوى عال من النظافة، لضمان سلامة المرضى، والتأكيد على فصل المخلفات الطبيةعن المخلفات البلدية.

كما مرت الحملة على جميع منافذ بيع المواد الغذائية واللحوم بمدينة المنصورة، بنطاق حى شرق وغرب، للاطمئنان على سلامة المعروضات وصلاحيتها لاستهلاك المواطنين والتأكد من الالتزام بالأسعار المحددة.