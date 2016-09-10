إنقاذ 2300 مهاجر قبالة سواحل ليبيا

أعلن خفر السواحل الإيطاليون أنه تم السبت انقاذ نحو 2300 مهاجر كانوا يستقلون زوارق فى محاولة لبلوغ إيطاليا انطلاقا من السواحل الليبية.

وشاركت فى عمليات الانقاذ التى بدأت فجرا سفينة اسبانية تنشط فى اطار العملية الاوروبية البحرية للتصدى للمهربين وسفينة عسكرية ايرلندية والعديد من الزوارق الانسانية.

وكان المهاجرون، وبينهم نساء وأطفال، استقلوا 17 زورقا مطاطيا ومركب صيد انطلاقا من ليبيا.

ونهاية أغسطس، شهدت ايطاليا وصول اكثر من 14 الف شخص فى اقل من اسبوع يتحدر معظمهم من افريقيا جنوب الصحراء.

وأظهرت احصاءات لوزارة الداخلية الايطالية نشرت صباح الجمعة أن البلاد شهدت وصول 124 الفا و500 شخص منذ بداية العام، مقابل 122 الفا سجلوا خلال الفترة نفسها من العام 2015.