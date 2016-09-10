بالأسماء.. أمن السويس يضبط 6 محطات تموين سيارات متهمة بالغش التجارى

ضبطت مباحث التموين والمباحث الجنائية والأمن العام بمديرية أمن السويس 6 محطات تموين وقود بالغش التجارى والتلاعب فى العدادات والطلبات الخاصة بتموين السيارات بالبنزين. وحرر 6 محاضر للمتهمين بالغش التجارى من أصحاب ومديرين محطات الوقود فى عدد من أحياء السويس.

كان اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير الأمن أصدر توجيهات بضبط المخالفين بمحطات الوقود المتهمين بالغش التجارى،. وقال مصدر أمنى، إنه تم ضبط محطات وقود يقوم القائمين عليها بالتلاعب فى طلمبة بنزين 92 من أجل الحصول على فروق مالية من المستهلك، مضيفا أنه تم ضبط محطات يبيع القائمون عليها السولار فى السوق السوداء داخل السويس.