رئيس الوزراء: مصانع تعبئة البوتاجاز تعمل خلال أيام العيد بكامل طاقتها

أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أن قطاع البترول يقوم بضخ مليون و100 ألف أسطوانة بوتاجاز يومياً اعتباراً من أول سبتمبر الجارى بزيادة قدرها 150 ألف أسطوانة عن شهر أغسطس الماضى، مضيفاً أن القطاع قام أيضاً بتجهيز عربات معبأة بحصص إضافية من أسطوانات البوتاجاز للدفع بها إلى أية مناطق تحتاج أسطوانات اضافية.

كما أكد رئيس مجلس الوزراء، فى بيان اليوم السبت، استمرار عمل مصانع تعبئة البوتاجاز التابعة لقطاع البترول على مدار الـ 24 ساعة خلال أيام عيد الأضحى المبارك بكامل طاقتها، وكذلك تشغيل منافذ توزيع أسطوانات البوتاجاز طوال أيام إجازة العيد، منوهاً إلى أن الخط الساخن لاستقبال شكاوى البوتاجاز 19096 مستعد للتعامل مع أية شكاوى قد ترد خلال فترة إجازة العيد، والعمل على حلها على الفور بكفاءة عالية.