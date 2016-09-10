أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 أسامة كمال لقاء مع رئيس بنك مصر ولقاء مع طلاب بالثانوية العامة -
محافظ أسوان: تأمين بحيرة ناصر لا يقل أهمية عن سيناء -
المدير الفني لبرشلونة: حزين للخسارة أمام اليوفنتوس.. وأشعر بالكابوس -
صورة وخبر: لحظة عزاء سيدة فقدت زوجها وأبناءها في الموصل -
مساء dmc - لقاء مع طلاب بالثانوية عامة مع الإعلامي أسامة كمال -
مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال -
محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري -
و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة -
خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات -
فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

رئيس الوزراء: مصانع تعبئة البوتاجاز تعمل خلال أيام العيد بكامل طاقتها

Google+ Print
رئيس الوزراء: مصانع تعبئة البوتاجاز تعمل خلال أيام العيد بكامل طاقتها رئيس الوزراء: مصانع تعبئة البوتاجاز تعمل خلال أيام العيد بكامل طاقتها

>كتبت هند مختار

أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أن قطاع البترول يقوم بضخ مليون و100 ألف أسطوانة بوتاجاز يومياً اعتباراً من أول سبتمبر الجارى بزيادة قدرها 150 ألف أسطوانة عن شهر أغسطس الماضى، مضيفاً أن القطاع قام أيضاً بتجهيز عربات معبأة بحصص إضافية من أسطوانات البوتاجاز للدفع بها إلى أية مناطق تحتاج أسطوانات اضافية.

 

 

كما أكد رئيس مجلس الوزراء، فى بيان اليوم السبت، استمرار عمل مصانع تعبئة البوتاجاز التابعة لقطاع البترول على مدار الـ 24 ساعة خلال أيام عيد الأضحى المبارك بكامل طاقتها، وكذلك تشغيل منافذ توزيع أسطوانات البوتاجاز طوال أيام إجازة العيد، منوهاً إلى أن الخط الساخن لاستقبال شكاوى البوتاجاز  19096 مستعد للتعامل مع أية شكاوى قد ترد خلال فترة إجازة العيد، والعمل على حلها على الفور بكفاءة عالية.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365