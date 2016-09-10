بالصور.. محافظ سوهاج يتفقد أعمال الصيانة لغرف الصرف الصحي بالمدينة‎

تفقد الدكتور/ أيمن عبد المنعم .. محافظ سوهاج أعمال صيانه وشفط المياه من غرف الصرف الموجوده بشارع الشهيد / السيد محمدين حسن امتداد شارع الجمهورية وكلف اللواء / محمد بدري رئيس شركة المياة والصرف الصحي بسوهاج بالمتابعه اليومية وإيجاد حل سريع لمشكله انسداد البلوعات وارتداد المياه وغرق الشوارع جاء ذلك في استجابه عاجله لشكوي أهالي المنطقة من غرق الشوارع بالمياه نتيجه انسداد البلوعات .

كما كلف رئيس حي شرق بإزالة الأتربه علي جانبي الطريق ودهان الأرصفه والبلدورات وتركيب كشافات إناره بدلاً من الكشافات المتهالكه وتغطية الأسلاك الموجوده في أعمدة الإناره.