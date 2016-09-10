أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 أسامة كمال لقاء مع رئيس بنك مصر ولقاء مع طلاب بالثانوية العامة -
محافظ أسوان: تأمين بحيرة ناصر لا يقل أهمية عن سيناء -
المدير الفني لبرشلونة: حزين للخسارة أمام اليوفنتوس.. وأشعر بالكابوس -
صورة وخبر: لحظة عزاء سيدة فقدت زوجها وأبناءها في الموصل -
مساء dmc - لقاء مع طلاب بالثانوية عامة مع الإعلامي أسامة كمال -
مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال -
محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري -
و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة -
خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات -
فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

بالصور.. محافظ سوهاج يتفقد أعمال الصيانة لغرف الصرف الصحي بالمدينة‎

Google+ Print

unnamed (16)

تفقد الدكتور/ أيمن عبد المنعم .. محافظ سوهاج أعمال صيانه وشفط المياه من غرف الصرف الموجوده بشارع الشهيد / السيد محمدين حسن امتداد شارع الجمهورية وكلف اللواء / محمد بدري رئيس شركة المياة والصرف الصحي بسوهاج بالمتابعه اليومية وإيجاد حل سريع لمشكله انسداد البلوعات وارتداد المياه وغرق الشوارع جاء ذلك في استجابه عاجله لشكوي أهالي المنطقة من غرق الشوارع بالمياه نتيجه انسداد البلوعات .

كما كلف رئيس حي شرق بإزالة الأتربه علي جانبي الطريق ودهان الأرصفه والبلدورات وتركيب كشافات إناره بدلاً من الكشافات المتهالكه وتغطية الأسلاك الموجوده في أعمدة الإناره.

unnamed (15)

unnamed (13)

unnamed (14)

unnamed (17)

unnamed (18)

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا