أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 أسامة كمال لقاء مع رئيس بنك مصر ولقاء مع طلاب بالثانوية العامة -
محافظ أسوان: تأمين بحيرة ناصر لا يقل أهمية عن سيناء -
المدير الفني لبرشلونة: حزين للخسارة أمام اليوفنتوس.. وأشعر بالكابوس -
صورة وخبر: لحظة عزاء سيدة فقدت زوجها وأبناءها في الموصل -
مساء dmc - لقاء مع طلاب بالثانوية عامة مع الإعلامي أسامة كمال -
مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال -
محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري -
و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة -
خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات -
فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

«الدراسات العربية الإيرانية»: طهران ستبدأ في إنشاء مفاعلين نوويين‎

Google+ Print
«الدراسات العربية الإيرانية»: طهران ستبدأ في إنشاء مفاعلين نوويين‎ «الدراسات العربية الإيرانية»: طهران ستبدأ في إنشاء مفاعلين نوويين‎

علي نور زاده

 قال مدير مركز الدراسات الإيرانية العربية، علي نوري زاده، اليوم السبت، إن قيام طهران بانشاء مفاعلين نووين بالتعاون مع موسكو، سيكون خاضعًا لمراقبة وكالة الطاقة النووية، كما أنه ليس بعيدًا عن الاتفاق النووي بين إيران والدول الخمسة، وروسيا واحدة من هؤلاء الدول.

وأضاف “زاده” خلال مداخلة هاتفية له على قناة “الغد” ، مع الإعلامي ياسر رشدي، أن بدء إيران بإنشاء مفاعلين نوويين بالتعاون مع روسيا سيكون جزءًا من مشاريع المفاعلات النووية السلمية من أجل إنتاج الطاقة في مختلف المناطق في إيران.

وأشار إلى أن التعاون مع روسيا سيكون وفقا للأطر والقوانين الحاكمة للمفاعلات النووية، مؤكدًا أن إيران لن تعمل خارج الإطار القانوني المحدد لها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017