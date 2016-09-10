«الدراسات العربية الإيرانية»: طهران ستبدأ في إنشاء مفاعلين نوويين‎

قال مدير مركز الدراسات الإيرانية العربية، علي نوري زاده، اليوم السبت، إن قيام طهران بانشاء مفاعلين نووين بالتعاون مع موسكو، سيكون خاضعًا لمراقبة وكالة الطاقة النووية، كما أنه ليس بعيدًا عن الاتفاق النووي بين إيران والدول الخمسة، وروسيا واحدة من هؤلاء الدول.

وأضاف “زاده” خلال مداخلة هاتفية له على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي ياسر رشدي، أن بدء إيران بإنشاء مفاعلين نوويين بالتعاون مع روسيا سيكون جزءًا من مشاريع المفاعلات النووية السلمية من أجل إنتاج الطاقة في مختلف المناطق في إيران.

وأشار إلى أن التعاون مع روسيا سيكون وفقا للأطر والقوانين الحاكمة للمفاعلات النووية، مؤكدًا أن إيران لن تعمل خارج الإطار القانوني المحدد لها.