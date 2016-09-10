بالصور.. الوفد الروسي ينهي جولته التفقدية بمطار القاهرة الدولي

انتهي الوفد الأمني الروسي من جولته التفقدية الكاملة لمطار القاهرة الدولي، أمس الجمعة، وسط حالة تفاؤل من جميع الجهات التي شاركت الوفد خلال جولته التي تفقد فيها مبان المطار من صالات السفر والوصول، بسبب إشادة الوفد لأكثر من مرة بمبني الركاب رقم “٢” والأجهزة المستخدمة في المبني بالاضافة لتحسن المنظومة الأمنية والتعاون المشترك بين كافة الجهات العاملة بالمطار.

وقالت مصادر مطلعة شاركت الوفد الروسي خلال جولته بالمطار، إن الوفد أبدى إعجابه بالتطور الواضح في المنظومة الأمنية، والأجهزة الحديثة التي تم استخدامها بالمطار خاصة مبني الركاب “٢” الذي يتم افتتاحه خلال الأيام القليلة القادمة، بالإضافة للمراحل التفتيشية التي يمر بها الراكب منذ لحظة دخولهالمطار وحتي الصعود إلى الطائرة.

وأضافت المصادر أن الوفد تفقد مبني الركاب الجديد رقم “٢” الجاري الانتهاء من التشطيبات النهائية به لافتتاحه، ورجحت المصادر أن الوفد فضل مشاهدة مبني “٢” لأنه في حالة استئناف الرحلات بين القاهرة وموسكو، سوف تهبط الطائرة الروسية في هذا المبني الجديد، وهو ما جعل الجانب الروسي يتابع خط سير الراكب بالمبني الجديد ، وأشاد بالاجهزة المستخدمة بالمطار، وكاميرات المراقبة وتوزيع المكاتب داخل الصالات والتنسيق الكامل بين السلطات.

وقالت المصادر أن الوفد تفقد ايضًا قرية البضائع بالمطار وكيفية التفتيش علي الطرود والشحنات اثناء السفر والوصول بها ، وتابعة كيفية انهاء الاجراءات والافراج الجمركي داخل أروقة القرية ، كما تفقد ايضًا مبان الخدمات الجوية التي تخرج منها الوجبات الي الطائرات ، وتابع الوفد خط سير الوجبات منذ لحظات الإعداد داخل مقر الشركة وحتي خروجها إلى الطائرات ومراحل التفتيش التي تمر بها الوجبات.

وقالت المصادر إن الوفد فور انتهاءه من جولته التفقدية عقد جلسة مباحثات مع الجهات المشاركة بالمطار ، حضرها مسئولين بسلطة الطيران المدني ووزارة الطيران ، أبدى خلالها الوفد تفاؤل كبير وارتياح للمنظومة الأمنية المستخدمة بالمطار، والتطور الكبير في منظومة الأجهزة الأمنية والتنسيق بين الجهات،

وأضافت أن الوفد طالب باستكمال منظومة التصاريح “البيومترية” للعاملين داخل المطار ، كما طالب القيام بزيارة ثانية لمشاهدة التشغيل بمبني الركاب رقم “٢” ومتابعة رحلات شركات الطيران خلال التشغيل الحقيقي بالمطار ، لأن ما يجري الآن مجرد تجارب داخل المبنى قبل التشغيل الفعلي.

وتنتظر القيادة الروسية التقرير الذي سوف يدونه الوفد فور عودته إلى موسكو لأخذ قرار اعادة استئناف الرحلات الجوية بين موسكو والقاهرة خلال الأيام القليلة القادمة ، خاصة أن مصادر بالطيران المدني أكدت أن كافة الملاحظات التي طلبها الجانب الروسي تم تنفيذها في أوقات سابقة ، وأن الوفد الروسي شاهد ذلك بنفسه اثناء مروره علي صالات السفر والوصول بمطار القاهرة.