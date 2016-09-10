نقيب المحامين يدين تفجير بغداد الانتحاري

أدان سامح عاشور نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، التفجير المزدوج بسيارة مفخخة وانتحاري، في العاصمة العراقية بغداد، أمس الجمعة، والذي أسفر عن مقتل وإصابة 37 شخص، بحسب مصادر أمنية عراقية.

ونعى “عاشور” في بيان له اليوم السبت، ضحايا التفجير مقدمًا التعازي للحكومة العراقية، عن الضحايا الذين يتساقطون يومًا بعد يوم منذ الغزو الأمريكي للعراق.

وأكد رئيس اتحاد المحامين العرب، أن الاستقرار والأمن لن يعودا إلى الوطن العربي، إلا بالقضاء على الإرهاب الأسود المتمثل في “داعش” وغيرها من التنظيمات الإرهابية التي تسعى لإراقة الدماء وتمزيق الأمة.

وطالب “عاشور” مجلس الأمن والجامعة العربية باتخاذ خطوات جدية للقضاء على تلك الجماعات الإرهابية، وقطع التمويل عنها ومحاصرتها، قبل أن تتمدد في ربوع الوطن العربي وتصبح خطرًا على العالم أجمع.