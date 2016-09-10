أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 أسامة كمال لقاء مع رئيس بنك مصر ولقاء مع طلاب بالثانوية العامة -
محافظ أسوان: تأمين بحيرة ناصر لا يقل أهمية عن سيناء -
المدير الفني لبرشلونة: حزين للخسارة أمام اليوفنتوس.. وأشعر بالكابوس -
صورة وخبر: لحظة عزاء سيدة فقدت زوجها وأبناءها في الموصل -
مساء dmc - لقاء مع طلاب بالثانوية عامة مع الإعلامي أسامة كمال -
مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال -
محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري -
و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة -
خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات -
فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

نقيب المحامين يدين تفجير بغداد الانتحاري

Google+ Print
نقيب المحامين يدين تفجير بغداد الانتحاري نقيب المحامين يدين تفجير بغداد الانتحاري

سامح عاشور نقيب المحامين

أدان سامح عاشور نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، التفجير المزدوج بسيارة مفخخة وانتحاري، في العاصمة العراقية بغداد، أمس الجمعة، والذي أسفر عن مقتل وإصابة 37 شخص، بحسب مصادر أمنية عراقية.

ونعى “عاشور” في بيان له اليوم السبت، ضحايا التفجير مقدمًا التعازي للحكومة العراقية، عن الضحايا الذين يتساقطون يومًا بعد يوم منذ الغزو الأمريكي للعراق.

وأكد رئيس اتحاد المحامين العرب، أن الاستقرار والأمن لن يعودا إلى الوطن العربي، إلا بالقضاء على الإرهاب الأسود المتمثل في “داعش” وغيرها من التنظيمات الإرهابية التي تسعى لإراقة الدماء وتمزيق الأمة.

وطالب “عاشور” مجلس الأمن والجامعة العربية باتخاذ خطوات جدية للقضاء على تلك الجماعات الإرهابية، وقطع التمويل عنها ومحاصرتها، قبل أن تتمدد في ربوع الوطن العربي وتصبح خطرًا على العالم أجمع.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا