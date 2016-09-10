محافظ المنيا يلتقى بنواب البرلمان لتهنئته على المنصب الجديد

استقبل اللواء عصام البديوي محافظ المنيا اليوم عدد من أعضاء مجلس النواب ، حيث قدم النواب التهنئة للمحافظ على المنصب الجديد​ .​

وأعرب النواب عن أمنياتهم أن يعين الله المحافظ على المسئولية الكبيرة الملقاة على عاتقه من اجل تحقيق صالح مواطني المحافظة.

من جانبه أكد المحافظ أن جميع الأجهزة بالمحافظة مسخرة لخدمه المواطنين ، وقال إنه سيكون هناك تعاون مثمر وبناء بين القيادة التنفيذية بالمحافظة وجميع أعضاء البرلمان عن المحافظة من أجل تحقيق الصالح العام للمواطنين ، وتلبية مطالب وطموحات وأحلام أبنائها في التقدم والرخاء.