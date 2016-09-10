«الكسب غير المشروع» محافظ القاهرة لم يسدد أية مبالغ والبلاغات ضده حفظت منذ 2013

نفى جهاز الكسب غير المشروع “بصورة قاطعة” صحة ما تناولته بعض المواقع الإخبارية الالكترونية ووسائل الإعلام، في شأن البلاغات المقدمة ضد بعض قيادات الطيران المدني حول حصول أعضاء مجلس الإدارة من ممثلي المال العام في الشركة المصرية لخدمات الطيران، ومن بينهم المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة الجديد، على مبالغ مالية بالمخالفة للقانون.

وأكد جهاز الكسب غير المشروع، في بيان له اليوم السبت، أن المهندس عاطف عبد الحميد، لم يقم بسداد أية مبالغ مالية لأي جهة.

وأوضح الجهاز أن التحقيقات في شأن البلاغات المقدمة ضد قيادات الطيران المدني، ومن ضمنهم المهندس عاطف عبد الحميد، قد انتهت إلى حفظ الأوراق بالنسبة لجميع المشكو في حقهم في عام 2013.