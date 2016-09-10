الإمارات تدين بشدة تجربة كوريا النووية

أدانت دولة الامارات العربية المتحدة بشدة التجربة النووية التي اقدمت عليها جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية أمس ..مؤكدة ان التجربة تمثل تحديا لقرارات مجلس الأمن الدولي وتهديدا حقيقيا للأمن والاستقرار العالمي.

ودعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها الى ضرورة المحافظة على القواعد المانعة لانتشار اسلحة الدمار الشامل في العالم ..مؤكدة ان خرق هذه القواعد والاعراف يمثل تهديدا وانتهاكا صارخا لقرارات مجلس الامن الدولي.

ودعا بيان الوزارة المجتمع الدولي الى اتخاذ كل الاجراءات اللازمة للتصدي لمثل هذه الانتهاكات حفاظا على الامن والسلم الدوليين.

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