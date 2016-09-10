أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 أسامة كمال لقاء مع رئيس بنك مصر ولقاء مع طلاب بالثانوية العامة -
محافظ أسوان: تأمين بحيرة ناصر لا يقل أهمية عن سيناء -
المدير الفني لبرشلونة: حزين للخسارة أمام اليوفنتوس.. وأشعر بالكابوس -
صورة وخبر: لحظة عزاء سيدة فقدت زوجها وأبناءها في الموصل -
مساء dmc - لقاء مع طلاب بالثانوية عامة مع الإعلامي أسامة كمال -
مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال -
محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري -
و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة -
خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات -
فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

حشود الزوار الإيرانيين يتوجهون إلى كربلاء بدلا من مكة

Google+ Print
حشود الزوار الإيرانيين يتوجهون إلى كربلاء بدلا من مكة حشود الزوار الإيرانيين يتوجهون إلى كربلاء بدلا من مكة

> كربلاء (أ ف ب)

وصلت جموع كبيرة من الزوار الإيرانيين الشيعة الى مدينة كربلاء كخيار بديل بعد أن منعوا من أداء مناسك الحج هذا العام فى مكة إثر تصاعد التوتر بين إيران والسعودية.

وقال عادل الموسوى مسؤول الزيارات الدينية فى كربلاء لوكالة فرانس برس "اتوقع أن تصل اعداد الزوار الى مليون شخص، 75 بالمئة منهم من الإيرانيين".ولا يشمل هؤلاء كل الذين كانوا قرروا أداء فريضة الحج فى مكة، لكن عددا كبيرا من الحجاج الإيرانيين ال64 الفا الذين حصلوا على موافقة أداء الحاج، انتهى به المطاف فى المدينة المقدسة نهاية الأسبوع الجاري.

من الناحية الدينية، لا تعادل زيارة ضريح الإمام الحسين اداء فرضية الحج التى تعتبر احد أركان الإسلام الخمسة.لكن الزوار الشيعة يشعرون براحة اكثر فى كربلاء مقارنة بمكة ، التى قتل فيها 2297 شخص خلال التدافع الذى وقع العام 2015، بحسب حصيلة اعدت استنادا الى ارقام نشرتها حكومات اجنبية بينهم 464 ايراني، بينهم تحدثت السلطات عن مصرع 769 شخصا.

ويقول شكر الله وهو زائر إيرانى ذو شعر ابيض وهو جالس على سجادة قرب الضريح "كربلاء طبيعية بالنسبة لنا، ناتى الى هنا دائما، لقد اغلقوا الطريق امامنا الى مكة، ولا يستطيع احد الذهاب".وأضاف "واجبنا هو أن نأتى إلى هنا، هذا بلد إسلامى".وتتهم طهران الرياض بعدم الكفاءة فى التحقيق فى كارثة عام 2015 أو اتخاذ الاحتياطات مقنعة لآداء فريضة الحج لهذا العام.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية