دعوى قضائية ضد قرار وزير الصحة بخصوص الألبان المدعمة

أقامت مؤسسة الحقانية للحقوق والحريات، اليوم السبت، طعن قضائي مستعجل أمام محكمة القضاء الاداري بالقاهرة برقم 28329 لسنة 70 ق أمام الدائرة الأولى “حقوق وحريات” ضد قرار وزير الصحة رقم 562 لسنة 2016 وذلك بخصوص حرمان فئات وشرائح اجتماعية من حق الدعم وكذلك ضد رفع سعر الألبان الصناعية المدعمة جزئيًا من سعر سبعة عشر جنيهًا إلى ستة وعشرون جنيهًا، وكذلك توفير الألبان الصناعية بحد أقصي 5 عبوات شهريًا.

وقال محمد عبد العزيز مقيم الدعوى ورئيس مجلس أمناء مؤسسة الحقانية أن القرار خالف نص المادة 80 من الدستور المصرى وكذلك اتفاقية حقوق الطفل، والتي أقرتها مصر وفقًا للقرار الجمهوري 260 لعام 1990 في يوم 24 مايو 1990، ونُشرت في الجريدة الرسمية المصرية العدد 7 في 14 فبراير 1991 ودخلت حيز النفاذ في 2 سبتمبر 1991.

وأضاف أن الاتفاقية جاء فيها ”تتخذ الدول الأطراف، وفقًا لظروفها الوطنية وفى حدود إمكانياتها، التدابير الملائمة من أجل مساعدة الوالدين وغيرهما من الأشخاص المسؤولين عن الطفل، علي إعمال هذا الحق وتقدم عند الضرورة المساعدة المادية وبرامج الدعم، ولا سيما فيما يتعلق بالتغذية والكساء والإسكان”.

كما خالف قرار الوزير المشروعية وأساء استعمال السلطة قانون الطفل المادة السابعة مكرر والتى تلزم الدولة بتقديم الحماية للطفل فيما يتعلق بالرعاية الصحية والبدنية .

كان وزير الصحة الدكتور أحمد عماد أصدر قرار في نهاية شهر أغسطس والذى حرم آلاف من الأسر المصرية المستحقة للدعم للبن الأطفال.