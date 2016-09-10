اقتصادي تونسي : تخفيض رواتب الوزراء 30% “غير صحيح”

قال الخبير الاقتصادي التونسي عز الدين سعيدان، اليوم السبت، إن ما تم نشره عن أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد قرر خفض رواتب كل وزرائه بنسبة 30%، غير صحيح، لأن الخفض لا يَخص الرواتب بل يخص المنح فقط، مضيفًا أن التخفيض يأتي من 400 إلى 500 دولار.

وأضاف سعيدان خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج “السوق”، المذاع على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي عبد الرحمن البرديسي، أن خطوة رئيس الوزراء يوسف الشاهد، بشأن تخفيض منح الوزراء تعد رمزية، وتهدف إلى تقليص الإنفاق العام في وقت تمر فيه البلاد بأزمة اقتصادية، وتوجيه النفقات نحو الاستثمار بدلًا من الانفاق العام الذي أصبح يمثل أكثر من 45% من ميزانية الدولة.

وأوضح سعيدان أنه “من المفترض أن تأخذ الحكومة خطوات أخرى لترشيد نفقات الدولة”، متابعًا أنه من الضروري اللجوء إلى إجراءات تقشف تطال كل موظفي الدولة، وكذلك قد تطال القطاع الخاص، لأن عجز الموازنة أصبح مرتفعًا للغاية.