بالصور… محافظ الوادي الجديد فى جولة بالأسواق

قام اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد بجولة تفقدية مفاجئة علي الأسواق رافقه فيها مباحث التموين ومساعد مدير الأمن والمباحث ومسئولي التموين .

وقال خلال الجولة أنه لا تهاون مع أي تاجر أو بائع يغالي في الأسعار وإتخاذ التدابير اللازمة تجاه ذلك .

وأضاف بأن الوحدات المحلية بالمراكز الإدارية مستمرة في ضخ كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة والسلع الأساسية بهدف المنافسة علي خفض الأسعار .

ونتج عن ذلك قام عدد كبير من التجار بتخفيض أسعار بعض السلع وتعهدا باستمرار الانخفاض.

وشدد المحافظ علي ضرورة المرور اليومي لجميع المسئولين بتكثيف الحملات للتأكيد من عدم المغالاة في الأسعار والعمل بالأسعار الاسترشادية لحماية محدودي الدخل وعدم المغالاة خلال فتره عيد الأضحى.

وخلال الجولة وجه المحافظ بتشكيل لجنه عاجله من مديرية الأمن والصحة ومباحث التموين للمرور علي محلات بيع اللحوم والفراخ والأسماك حيث لاحظ عدم وجود فواتير بأحد المحلات بالإضافة إلي عدم نظافة المحل وأمر بتحرير محضر واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهه.