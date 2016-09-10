«العربي للنزاهة والشفافية» عن محافظ القاهرة الجديد : “إعادة انتاج للفساد”

أعرب المركز العربي للنزاهة والشفافية، في بيان له اليوم السبت، عن استياءه الشديد من تعيين اللواء عاطف عبد الحميد محافظًا للقاهرة، على الرغم من اتهامه السابق بالاستيلاء على مبلغ 4 مليون جنيه من المال العام.

وقال البيان : “طالعتنا الصحف بخبر تعيين السيد اللواء عاطف عبد الحميد محافظًا للقاهرة وفى ذات الوقت تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى خبرًا عن السيد المحافظ الجديد تضمن سابقة اتهامه بالاستيلاء على المال العام إبان فترة عمله رئيسًا لشركة مصر للطيران بلغت 4 مليون ، قام سيادته باالتصالح بشأنها وتسديدها نقدًا إلى جهاز الكسب غير المشروع الذي كان خاضعًا له آنذاك”.

وأضاف البيان “والمركزإذ يعرب عن اسفه الشديد لاعادة انتاج الفساد وهذه المره على يد المسئولين المنوط بهم محاربة الفساد والذي تمثل فى إعادة تعيين اللواء عاطف عبدالحميد فى منصب رفيع رغم سابقة اتهامه.

وفى الواقع مهما بلغت كفاءة هذا المسئول فانها لن تبرر تعيينه فى هذا المنصب الرفيع لاسيما مايدور حوله من شيهات استيلاء على المال العام وهى سابقة خطيرة لم تحدث فى تاريخ مصر أن يعين محافظ كان متهمًا امام الكسب غير المشروع”.

وأردف “وانتظرت جموع الشعب خروج أحد المسئولين لشرح ماحدث او تبريره ولكن لم يحدث مما عزز انتشار الشائعات فى الشارع.. سيادة الرئيس قلت فى بداية حكمك أنك غيرمحمل بأى فواتير لاحد فلماذا تحمل نفسك فواتير فساد لم تشارك فيه”.