بالصور.. تشييع جنازة شيخ عموم المقارئ المصرية من الجامع الأزهر

شيعت، صباح اليوم السبت، جنازة الشيخ الراحل عبد الحكيم عبد اللطيف، شيخ عموم المقارئ المصرية، من الجامع الأزهر عقب أداء صلاة الجنازة عليه، بمشاركة وفد رفيع المستوى من الأوقاف، بقيادة الشيخ محمد عبدالموجود خليفة وكيلة الوزارة لشؤون القرآن والمساجد، وقيادات الجامع الأزهر، والدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية وقيادات الافتاء.

حضر الجنازة الدكتور عطية عبد الوجود لاشيني، عضو هيئة مجمع البحوث والدكتور عبد الفتاح الهواري عميد كلية الدراسات الإسلامية، وعدد كبير من تلاميذ الشيخ الراحل عبد الحكيم عبد اللطيف.

وكان الشيخ الراحل عبد الحكيم عبد اللطيف، قد وافته المنية مساء أمس الجمعة، عن عمر ناهز 80 عامًا.

المراسل – عمر جمال