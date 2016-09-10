أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 أسامة كمال لقاء مع رئيس بنك مصر ولقاء مع طلاب بالثانوية العامة -
محافظ أسوان: تأمين بحيرة ناصر لا يقل أهمية عن سيناء -
المدير الفني لبرشلونة: حزين للخسارة أمام اليوفنتوس.. وأشعر بالكابوس -
صورة وخبر: لحظة عزاء سيدة فقدت زوجها وأبناءها في الموصل -
مساء dmc - لقاء مع طلاب بالثانوية عامة مع الإعلامي أسامة كمال -
مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال -
محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري -
و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة -
خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات -
فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

بالصور.. تشييع جنازة شيخ عموم المقارئ المصرية من الجامع الأزهر

Google+ Print
تشييع جنازة شيخ عموم المقارئ المصرية من الجامع الأزهر

تشييع جنازة شيخ عموم المقارئ المصرية من الجامع الأزهر

شيعت، صباح اليوم السبت، جنازة الشيخ الراحل عبد الحكيم عبد اللطيف، شيخ عموم المقارئ المصرية، من الجامع الأزهر عقب أداء صلاة الجنازة عليه، بمشاركة وفد رفيع المستوى من الأوقاف، بقيادة الشيخ محمد عبدالموجود خليفة وكيلة الوزارة لشؤون القرآن والمساجد، وقيادات الجامع الأزهر، والدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية وقيادات الافتاء.

حضر الجنازة الدكتور عطية عبد الوجود لاشيني، عضو هيئة مجمع البحوث والدكتور عبد الفتاح الهواري عميد كلية الدراسات الإسلامية، وعدد كبير من تلاميذ الشيخ الراحل عبد الحكيم عبد اللطيف.

وكان الشيخ الراحل عبد الحكيم عبد اللطيف، قد وافته المنية مساء أمس الجمعة، عن عمر ناهز 80 عامًا.

المراسل – عمر جمال

تشييع جنازة شيخ عموم المقارئ المصرية من الجامع الأزهر

تشييع جنازة شيخ عموم المقارئ المصرية من الجامع الأزهر

تشييع جنازة شيخ عموم المقارئ المصرية من الجامع الأزهر

تشييع جنازة شيخ عموم المقارئ المصرية من الجامع الأزهر

تشييع جنازة شيخ عموم المقارئ المصرية من الجامع الأزهر

تشييع جنازة شيخ عموم المقارئ المصرية من الجامع الأزهر

تشييع جنازة شيخ عموم المقارئ المصرية من الجامع الأزهر

تشييع جنازة شيخ عموم المقارئ المصرية من الجامع الأزهر

تشييع جنازة شيخ عموم المقارئ المصرية من الجامع الأزهر

تشييع جنازة شيخ عموم المقارئ المصرية من الجامع الأزهر

 

 

 

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا