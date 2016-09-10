بالفيديو - أتلتيكو مدريد يحقق فوزه الأول في الدوري

(إفي) حقق أتلتيكو مدريد السبت فوزه الأول في الموسم الجديد من الدوري الإسباني على حساب مضيفه سيلتا فيجو، الذي تغلب عليه بأربعة أهداف في إطار الجولة الثالثة من البطولة.

جاءت أهداف المباراة من خلال كوكي ريسوركسيون في الدقيقة 53 والفرنسي انطوان جريزمان في الدقيقتين 73 و81 والأرجنتيني أنخيل كوريا في الدقيقة 89.

انتهى الشوط الأول في المباراة بالتعادل السلبي، وبعد ثماني دقائق من بداية الشوط الثاني سجل أتلتيكو هدفه الأول بفضل تمريرة من جريزمان تلقاها كوكي ليدخل الكرة شباك صاحب الأرض.

ويستحق جريزمان لقب نجم المباراة عن جدارة، فبعدما ساعد في تسجيل الهدف الأول تمكن من تعزيز تقدم "الروخيبلانكوس" برأسية بعد تمريرة من ساؤول نييجيز.

وعاود جريزمان التسجيل برأسية جديدة بعد عرضية من خوانفران توريس.

وجاء الهدف الرابع من خلال كوريا الذي تلقى تمريرة من كوكي.

وبهذا يرفع اتلتيكو رصيده إلى خمس نقاط ويقفز للمركز الرابع مؤقتا في انتظار باقي مباريات الليجا، التي يتصدرها حاليا لاس بالماس بست نقاط بفارق الأهداف أمام برشلونة الوصيف وريال مدريد صاحب المركز الثالث.

أما سيلتا فيجو فلم يستطع حتى الآن حصد اي نقاط في البطولة التي يتذيل ترتيبها.

وتساهم النتيجة الكبيرة في استعادة أتلتيكو مدريد الثقة قبل أن يتوجه إلى هولندا لمواجهة آيندهوفن الثلاثاء المقبل في أولى جولات دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، حيث أنها تأتي بعد البداية المتعثرة لفريق المدرب دييجو سيميوني في الليجا بتعادله في أول جولتين أمام ألافيس 1-1 وليجانيس 0-0.

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