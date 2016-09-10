أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 أسامة كمال لقاء مع رئيس بنك مصر ولقاء مع طلاب بالثانوية العامة -
محافظ أسوان: تأمين بحيرة ناصر لا يقل أهمية عن سيناء -
المدير الفني لبرشلونة: حزين للخسارة أمام اليوفنتوس.. وأشعر بالكابوس -
صورة وخبر: لحظة عزاء سيدة فقدت زوجها وأبناءها في الموصل -
مساء dmc - لقاء مع طلاب بالثانوية عامة مع الإعلامي أسامة كمال -
مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال -
محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري -
و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة -
خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات -
فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

سيلتك يحكم جلاسكو

Google+ Print
سيلتك يحكم جلاسكو سيلتك يحكم جلاسكو

350 كيلومتر فقط هي الفارق بين مانشستر وجلاسكو عاصمة أسكتلندا حيث كان يقام دربي أخر غير ذلك الخاص بمانشستر.

دربي "أولد فيرم" أو المصنع القديم فاز به سيلتك وبسهولة كبيرة 5-1 على رينجرز الذي عاد للدوري الأسكتلندي هذا الموسم بعد متاعب مالية أرسلته للدرجة الثانية.

موسى ديمبيلي منح التقدم لسيلتك في الدقيقة 33، قبل أن يضيف الثاني في الدقيقة 42.

جو جارنر رد في الدقيقة 44 مقلصا الفارق لرينجرز، إلا أن سكوت سينكلير في الدقيقة 61 قتل آمال رينجرز فعليا بالهدف الثالث لسيلتك.

وأتم ديمبيلي الهاتريك الخاص به في الدقيقة 83، قبل أن يسجل ستيوارت أرمسترونج الخامس في الدقيقة 90.

فريق ملعب سيلتك بارك تصدر الدوري بفارق 12 نقطة، بينما يأتي رينجرز ثانيا بـ8 نقاط.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع