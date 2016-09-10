سيلتك يحكم جلاسكو

350 كيلومتر فقط هي الفارق بين مانشستر وجلاسكو عاصمة أسكتلندا حيث كان يقام دربي أخر غير ذلك الخاص بمانشستر.

دربي "أولد فيرم" أو المصنع القديم فاز به سيلتك وبسهولة كبيرة 5-1 على رينجرز الذي عاد للدوري الأسكتلندي هذا الموسم بعد متاعب مالية أرسلته للدرجة الثانية.

موسى ديمبيلي منح التقدم لسيلتك في الدقيقة 33، قبل أن يضيف الثاني في الدقيقة 42.

جو جارنر رد في الدقيقة 44 مقلصا الفارق لرينجرز، إلا أن سكوت سينكلير في الدقيقة 61 قتل آمال رينجرز فعليا بالهدف الثالث لسيلتك.

وأتم ديمبيلي الهاتريك الخاص به في الدقيقة 83، قبل أن يسجل ستيوارت أرمسترونج الخامس في الدقيقة 90.

فريق ملعب سيلتك بارك تصدر الدوري بفارق 12 نقطة، بينما يأتي رينجرز ثانيا بـ8 نقاط.