جوارديولا: لعبنا شوط أول رائع.. والحظ حرمنا من زيادة الأهداف

أثنى بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي على الروح القتالية التي قادت فريقه للفوز على مانشستر يونايتد في أولد ترافورد بهدفين لهدف.

وقال جوارديولا في تصريحات لشبكة قنوات "بي إن سبورت": "لعبنا شوطا رائعا أمام مانشستر يونايتد وسجلنا هدفين".

وأضاف "لكننا تلقينا هدف من إبراهيموفيتش في الثواني الأخيرة، وكاد الهدف أن يعيدهم للمباراة".

جوارديولا أتبع "في شوط المباراة الثاني، تراجعنا للخلف ولعبنا على المرتدات التي كادت أن تمنحنا مزيد من الأهداف".

واسترسل "كيفين دي بروين كان بإمكانه زيادة الأهداف لولا سوء الحظ، وكان يمكن أن تحدث أي مفاجآت في المباراة".

وتابع "أشكر الدفاع على تماسكه والأداء الرائع خاصة من نيكولاس أوتامندي في الكرات العالية لأنها تكون من المواقف الصعبة خاصة في الدقائق الأخيرة ومع الكثافة العددية لهجوم يونايتد".

وكان مانشستر سيتي قد حسم دربي مدينة مانشستر، ببعدما فاز الفريق السماوي بهدفين مقابل هدف لمانشستر يونايتد.

وحكى بيب "أثناء المباراة شاهدت كولاروف فوجدت أسنانا ناقصة في فمه. الفريق اليوم قاتل بامتياز".

برافو كلاوديو

وأثنى جوارديولا على كلاوديو برافو حارس مرمى سيتي الذي لعب مباراته الأولى مع الفريق الإنجليزي منذ انتقاله من برشلونة.

برافو أخطأ في الهدف الوحيد ليونايتد وأكثر من مرة ظهر مرتبكا وهو يحاول بناء الهجمات بدون تشتيت، بل بمراوغة المهاجمين وفتح المساحات للتمرير للأمام.

وقال جوارديولا: "برافو قدم عرضا ممتازا ربما من أفضل ما شاهدت".

وأوضح "أن تخطئ وتتماسك فهذا يعكس شخصية قوية لكلاوديو برافو".

وشرح "الحارس كان يبني الهجمات بشكل جيد، ولا يستسلم للضغط ويمرر على الأرض. أحترم ذلك كثيرا في شخصية برافو".