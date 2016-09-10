مباشر الدوري الإنجليزي - أرسنال (1) ساوثامبتون (1) كوسيلني يتعادل بمقصية رااائعة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.
أرسنال VS ساوثامبتون
بداية المباراة
د. 17 جوووووووووووول تاديتش يسجل الأول من ركلة حرة مباشرة يسددها تصطدم في القائم وتصطدم بيد تشك ثم تسكن الشباك.
د. 29 جووووووووووووووول لوران كوسيلين يسدرك التعادل لأرسنال من مقصية رائعة.
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هال سيتي VS بيرنلي
بداية المباراة
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ميدلزبره VS كريستال بالاس
بداية المباراة
د. 17 جوووووووووووول كريستيان بنتيكي يسجل الأول لكريستال بالاس من صناعة ويلفريد زاها.
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ستوك سيتي VS توتنام
بداية المباراة
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بورنموث VS وست بروميتش
بداية المباراة
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وست هام VS واتفورد
بداية المباراة
د. 5 جووووووووووووول وست هام يسجل الأول عن طريق أنطونيو