أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 أسامة كمال لقاء مع رئيس بنك مصر ولقاء مع طلاب بالثانوية العامة -
محافظ أسوان: تأمين بحيرة ناصر لا يقل أهمية عن سيناء -
المدير الفني لبرشلونة: حزين للخسارة أمام اليوفنتوس.. وأشعر بالكابوس -
صورة وخبر: لحظة عزاء سيدة فقدت زوجها وأبناءها في الموصل -
مساء dmc - لقاء مع طلاب بالثانوية عامة مع الإعلامي أسامة كمال -
مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال -
محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري -
و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة -
خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات -
فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مباشر الدوري الإنجليزي - أرسنال (1) ساوثامبتون (1) كوسيلني يتعادل بمقصية رااائعة

Google+ Print
مباشر الدوري الإنجليزي - أرسنال (1) ساوثامبتون (1) كوسيلني يتعادل بمقصية رااائعة مباشر الدوري الإنجليزي - أرسنال (1) ساوثامبتون (1) كوسيلني يتعادل بمقصية رااائعة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

أرسنال VS ساوثامبتون

لمتابعة المباراة مباشرة

بداية المباراة

د. 17 جوووووووووووول تاديتش يسجل الأول من ركلة حرة مباشرة يسددها تصطدم في القائم وتصطدم بيد تشك ثم تسكن الشباك.

د. 29 جووووووووووووووول لوران كوسيلين يسدرك التعادل لأرسنال من مقصية رائعة.

ـ ـ ـ ـ

هال سيتي VS بيرنلي

لمتابعة المباراة مباشرة

بداية المباراة

ـ ـ ـ ـ

ميدلزبره VS كريستال بالاس

لمتابعة المباراة مباشرة

بداية المباراة

د. 17 جوووووووووووول كريستيان بنتيكي يسجل الأول لكريستال بالاس من صناعة ويلفريد زاها.

ـ ـ ــ ـ ـ

ستوك سيتي VS توتنام

لمتابعة المباراة مباشرة

بداية المباراة

ـ ـ ـ ــ

بورنموث VS وست بروميتش

لمتابعة المباراة مباشرة

بداية المباراة

ـ ـ ـ ـ

وست هام VS واتفورد

لمتابعة المباراة مباشرة

بداية المباراة

د. 5 جووووووووووووول وست هام يسجل الأول عن طريق أنطونيو

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع