مباشر الدوري الإنجليزي - أرسنال (1) ساوثامبتون (1) كوسيلني يتعادل بمقصية رااائعة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

أرسنال VS ساوثامبتون

لمتابعة المباراة مباشرة

بداية المباراة

د. 17 جوووووووووووول تاديتش يسجل الأول من ركلة حرة مباشرة يسددها تصطدم في القائم وتصطدم بيد تشك ثم تسكن الشباك.

د. 29 جووووووووووووووول لوران كوسيلين يسدرك التعادل لأرسنال من مقصية رائعة.

ـ ـ ـ ـ

هال سيتي VS بيرنلي

لمتابعة المباراة مباشرة

بداية المباراة

ـ ـ ـ ـ

ميدلزبره VS كريستال بالاس

لمتابعة المباراة مباشرة

بداية المباراة

د. 17 جوووووووووووول كريستيان بنتيكي يسجل الأول لكريستال بالاس من صناعة ويلفريد زاها.

ـ ـ ــ ـ ـ

ستوك سيتي VS توتنام

لمتابعة المباراة مباشرة

بداية المباراة

ـ ـ ـ ــ

بورنموث VS وست بروميتش

لمتابعة المباراة مباشرة

بداية المباراة

ـ ـ ـ ـ

وست هام VS واتفورد

لمتابعة المباراة مباشرة

بداية المباراة

د. 5 جووووووووووووول وست هام يسجل الأول عن طريق أنطونيو