مؤتمر مورينيو: بعض اللاعبين خذلوني.. ومحبط من النتيجة والتحكيم

سأل مراسل سكاي سبورتس جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد "هل أخطأت في اختيار التشكيل الذي واجه مانشستر سيتي وخسر 2-1 منه؟".

فأجاب مورينيو "ربما لو كنت أعلم أن بعض اللاعبين سيقدمون هذا المستوى لما دفعت بهذا التشكيل".

وتابع "لكن هذه كرة القدم. أحيانا اللاعبون يخذلون المدرب وأحيانا اللاعبون ينقذون المدربين".

وأضاف "في النهاية ما فعلته هو اختيار تشكيل ظننت أنه قادر على إيذاء دفاع سيتي بمهارة فردية. لكن هذا لم يحدث".

وأكمل مورينيو "من المخطئ؟ دوما أنا لأني المدير الفني. أنا المسؤول عن النتيجة والاختيارات".

سيتي فاز على يونايتد بهدفين لهدف وتصدر فريق المدرب الإسباني جوسيب جوارديولا جدول مسابقة الدوري الإنجليزي.

المباراة شهدت بداية سيئة جدا ليونايتد هيمن فيها سيتي على اللعب تماما في استاد أولد ترافورد.

سجل سيتي هدفين سريعين، ثم أحرز زلاتان إبراهيموفيتش هدفا في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول.

مع بداية الشوط الثاني سحب مورينيو الثنائي هنريخ مختريان وأندريس ليندجارد، وهذا قد يعطي انطباعا عن الأسماء التي يرى أنها خذلت يونايتد.

غير موجودين

وقال مورينيو: "في الشوط الأول كان سيتي أفضل من يونايتد كثيرا. بدأنا اللقاء بشكل سيء جدا".

وتابع "في بعض الأحيان يكون اللاعبون أقل حقيقة من المستوى المطلوب".

وشرح "مطلوب من اللاعبين في مباراة مثل تلك أن يكون كل منهم حاد الذكاء والتركيز. يستطيع التعامل مع إيقاع لعب سريع وهو يتسلم الكرة وهو يتصرف فيها".

وأكمل "لكن البعض كان محبطا والفريق دفع الثمن".

وشدد "سيتي تحكم تماما في الشوط الأول. حتى حين أهدرنا بعض الفرص في أخر الشوط كنت أشعر أننا أصلا كأننا غير موجودين".

مكسب المباراة

وقال مورينيو: "في الشوط الثاني تغير الحال وأصبح مانشستر يونايتد الأفضل والمتحكم بدليل تدخل جوارديولا بتغيير يعبر عن الوضع بإقحام فرناندو".

وأضاف "كان بإمكاننا التسجيل مرة وأكثر، لكن التوفيق لم يحالفنا".

لكن رغم الخسارة يرى مورينيو أن هناك مكسبا من اللقاء، مفصحا "العقلية الجيدة والروح التي لعبنا بها في الشوط الثاني شيء جيد".

ثم استدرك "لكني بالطبع محبط من النتيجة، وبصراحة كذلك محبط من الحكم".

محبط

وفسر مورينيو "كان يونايتد يستحق أن يحتسب الحكم له ركلة جزاء حين ضرب حارس سيتي جو هارت لاعبنا واين روني".

وأردف "كانت ركلة جزاء وبطاقة حمراء لجو هارت".

وأكمل "كذلك لمس نيكولاس أوتامندي مدافع مانشستر سيتي الكرة بكوعه داخل منطقة جزاء".

وأتم "الحكم الجيد يخطئ، والحكم يوم أخطأ خطأ كبيرا واستحق مانشستر ركلتي جزاء اليوم".