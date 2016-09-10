رئيس الأركان لـ«مصابي القوات المسلحة»: لا تهاون فى القضاء على قوى الشر والإرهاب

أكد الفريق محمود حجازى، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، أن رجال القوات المسلحة لا يدخرون وسعاً فى الدفاع عن الوطن وحماية حدوده وحفظ الأمن فى مختلف ربوعه ، مشيراً إلى أن ذلك يعد من أسمى الأعمال وأنبلها ، وأثنى رئيس الأركان علي التضحيات التي يقدمها المصابون والشهداء وأسرهم لإعلاء كلمة الوطن وإرادته ، جاء ذلك خلال زيارته عدد من المصابين أبطال القوات المسلحة والذين يخضعون حالياً لتلقى العلاج بالمستشفيات العسكرية.

وهنأ رئيس الأركان المصابين بمناسبة عيد الأضحى المبارك داعياً الله أن يعيده عليهم وعلى ذويهم على وطننا العزيز بالخير والبركات.

وأطمأن الفريق حجازى على توفير أقصى سبل الرعاية الصحية للضباط وضباط الصف والجنود من المصابين معرباً لهم عن تمنياته بالشفاء العاجل والعودة لإستكمال مهامهم في الدفاع عن الوطن وصون مقدساته.

حضر الجولة عدد من قادة القوات المسلحة.