6 نصائح للتخلّص من الفوضى في منزل المرأة العاملة

هل انتابك الضيق، يوماً، من ازدحام منزلك وفوضويّته؟ أو عانيت من شرود الذهن أثناء ساعات العمل، لتذكّرك لائحة المهمّات التي تنتظرك في المنزل فبدأت بوضع خطّة للترتيب؟



إذا كنت عاملة، فأنت أجدر من يقوم بمهمّة تصميم نظام عصري محترف للتحكّم بمنزلك، ما سيجعل الآخرين، من خدم أو أفراد العائلة، منخرطين في الوضع الجديد تلقائيّاً، بسلاسة ويسر.

ابدئي هذه المهمّة باستعادة شعورك بالانتماء المنزلي، وضعي خطّةً سريعةً وفعّالةً لجعل بيتك تحت السيطرة بأقلّ عناية وحاجة للمتابعة المستمرّة، وذلك عبر اتّباع الآتي:

1. انتقي ساعات فتح النوافذ للتهوئة‬

استيقظي باكراً لفتح النوافذ وغلقها قبل الخروج للعمل، لأنّ فتحها بدون حساب قد يجلب الغبار والتلوّث من الشارع في المدينة المزدحمة أثناء ساعات النهار، أو من الجوّ في المنطقة ذات الطبيعة الصحراويّة المغبرّة. أما غلقها دوماً فليس صحيّاً، وكذلك لن يمنع الغبار في المنزل بشكل نهائي!

2. ‬استخدمي الزيوت العطريّة

استخدمي الزيوت العطريّة في أرجاء المنزل بشكل دوري، وكذلك القليل من الأبخرة المزيلة للسموم كالملح، ما يسهم في الإبقاء على الأثاث منتعشاً. من جهة ثانية، استغني عن الأسطح المثيرة للغبار، كالسجّاد كثيف الملمس والريش والفرو، فهي، وإن كانت جذّابة، فستنثر وبرها في المكان، وستحتاجين للكنس أكثر فأكثر. ‬كذلك، استبدلي الأسطح التي تظهر الاتّساخ بسرعة، كالطاولات الزجاج الشفّافة...

3. انتقي أثاث غرفة المعيشة بطريقة أنيقة

اختاري الأثاث ذا القماش عالي الجودة، كي لا يؤرقك بالتنظيف أو بالاستهلاك، وابتعدي عن خامة المخمل لأنّها تجمع الغبار على سطحها بالمقارنة بأيّ نوع آخر.

4. استعيني بالأجهزة الكهربائيّة المفيدة

إذا كانت ميزانيّتك تسمح بذلك، استعيني بجلّاية الصحون ونشّافة الملابس، فالأولى تقلّص الوقت الذي تقضينه في المطبخ إذا كانت عائلتك متوسّطة أو كبيرة، والثانية تقلّص وقت نشر الملابس في الشمس وتجفيفها وعناء التفكير في حالة الطقس للشروع في الغسيل...

5. في المطبخ...

أعدّي أماكن واضحة لأواني حفظ الأطعمة (التبروير) الخاصّة بالعمل والمدرسة إن كان لديك أطفال، بدون أن تجعليها تحتلّ جزءاً من خزائن المطبخ، فتعمّ الفوضى فيها كلّما أردت إخراجها كلّ صباح.

6. كافئي نفسك في نهاية الأسبوع

اجعلي يوم التنظيف الأربعاء مثلاً، بدلاً من نهاية الأسبوع، وتوقّفي عن هدر يوم عطلتك في التنظيف، فقد يصيبك الإحباط كلّما تخيّلت أن تنظيف منزلك لن يكون له نهاية في حياتك وهممت إلى إثقال يوم راحتك بالأعباء، ممّا يضجرك. دعي نهاية الأسبوع مناسبة لنزهة جميلة أو لتحضير طبق خاص أو اجتماع عائلي مميّز..، فالترتيب والأناقة هما أسلوب حياة صحّي وليسا واجباً رسمياً لإرهاقك!