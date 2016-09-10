دى ميستورا : 21 من الشهر الجارى يمثل يوما هاما فى تسوية الأزمة السورية

أعلن المبعوث الأممى الخاص إلى سوريا، ستيفان دى ميستورا إمكانية صدور تصريحات هامة بشأن التسوية السورية يوم 21 من الشهر الجارى فى نيويورك .

وقال دى ميستورا- حسبما أفادت قناة (العربية) الاخبارية اليوم السبت- أن " يوم 21 سبتمبر الجارى سيكون يوما مهما فى التسوية السورية، وإنه حان الوقت لمنح العملية السياسية فى سوريا دفعة جديدة".

وأشار دى ميستورا إلى أنه من المتوقع عقد اجتماع وزارى حول سوريا فى نيويورك فى ذلك اليوم، ولم يستبعد إمكانية صدور تصريحات هامة حول الأزمة فى سوريا.

وكان دى ميستورا قد أعلن فى مؤتمر صحفى عقد أمس الجمعة نجاح مباحثات وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى، ونظيره الروسى سيرجى لافروف - التى تجرى حاليا فى جنيف- حول الشأن السورى.

واعتبر دى ميستورا، أن هذا النجاح يعد فارقا على كافة الأصعدة المرتبطة بالأزمة السورية سواء فيما يخص استعادة وقف الأعمال العدائية، أو تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين فى المناطق المحاصرة والمناطق التى يصعب الوصول إليها، بالإضافة إلى إعادة إطلاق العملية السياسية وعقد جولة ثالثة من المفاوضات بين الأطراف السورية.