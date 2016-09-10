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«قاري» ثاني فيلم سعودي يحصل على جائزة الإسكندنافي

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الجمعة 09-09-2016 15:11

الأفلام لهذا العام استطاعت أن تثبت نفسها عالمياً؛ فبعد فوز الفيلم السعودي «بركة يقابل بركة» للكاتب والمخرج «محمد صباغ» بجائزة المسكونية في مهرجان برلين السينمائي، ها هو ذا الفيلم السعودي القصير «قاري» يفوز بجائزة أفضل فيلم قصير في المهرجان السينمائي الإسكندنافي الدولي، واستلم الجائزة السيد عاصم الصبان، نائب رئيس بعثة المملكة العربية السعودية في فنلندا بالنيابة عن المخرج محمد سلمان، وعبر الصبان عن سعادته وشعوره بالفخر لفوز المواطن السعودي بهذا الفيلم، واعتبر أن هذا الفوز يعرف العالم بالشباب السعودي الموهوب، كما إنها فرصة لاطلاع العالم على الجانب الثقافي للسعودية.
فيلم «قاري» حكاية عائلات يكون فيها الـ«قاري» المصدر الوحيد لرزقهم الذي يعتمدون عليه، كما حال الفتى الصغير الذي يبيع العصائر في عربة القاري، والحال نفسها بالنسبة لأم تبيع بضاعتها جائلة في الأزقة والأحياء، بينما يستعين بها أحدهم لإيصال أبيه المريض إلى المستشفى.
وبين الدراما والتراجيديا تظهر الكوميديا حين يتحول الـ«قاري» إلى سيارة سباق في الحارات الشعبية، حارات أبطالها حقيقيون بحياة واقعية.

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سيدتي

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