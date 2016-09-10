من هو الرجل الذي عبرت له جيهان عبدالعظيم عن حبها بصور مرسومة؟

عبرت الفنانة جيهان عبدالعظيم عن شعورها بالحب والأمان الذي تعيش به في هذه الفترة مع زوجها الكاتب والصحفي المصري إياد إبراهيم، وكتبت «الحمد لله، الله عوضني برجّال غناني عن كل البشر» وبتصريح خاص لموقع سيدتي قالت عبدالعظيم من الممكن أن يستغرب الجميع عن تعبيري الدائم لحبي لزوجي، ولكن هذا أقل ما يمكن أن أقدمه له، أن أعترف بهذه السعادة التي يمنحني إياها، بعطفه وحبه وحنانه واحتوائه لي، أتمنى أن تدوم سعادتي، وأحب أن أقول له: «الله يخليلي ياك ياسندي»، وتقوم عبدالعظيم الآن بتجديد شهر عسلها مع زوجها في الساحل السوري.