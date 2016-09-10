أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 أسامة كمال لقاء مع رئيس بنك مصر ولقاء مع طلاب بالثانوية العامة -
محافظ أسوان: تأمين بحيرة ناصر لا يقل أهمية عن سيناء -
المدير الفني لبرشلونة: حزين للخسارة أمام اليوفنتوس.. وأشعر بالكابوس -
صورة وخبر: لحظة عزاء سيدة فقدت زوجها وأبناءها في الموصل -
مساء dmc - لقاء مع طلاب بالثانوية عامة مع الإعلامي أسامة كمال -
مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال -
محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري -
و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة -
خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات -
فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

من هو الرجل الذي عبرت له جيهان عبدالعظيم عن حبها بصور مرسومة؟

Google+ Print

الجمعة 09-09-2016 15:15

عبرت الفنانة جيهان عبدالعظيم عن شعورها بالحب والأمان الذي تعيش به في هذه الفترة مع زوجها الكاتب والصحفي المصري إياد إبراهيم، وكتبت «الحمد لله، الله عوضني برجّال غناني عن كل البشر» وبتصريح خاص لموقع سيدتي قالت عبدالعظيم من الممكن أن يستغرب الجميع عن تعبيري الدائم لحبي لزوجي، ولكن هذا أقل ما يمكن أن أقدمه له، أن أعترف بهذه السعادة التي يمنحني إياها، بعطفه وحبه وحنانه واحتوائه لي، أتمنى أن تدوم سعادتي، وأحب أن أقول له: «الله يخليلي ياك ياسندي»، وتقوم عبدالعظيم الآن بتجديد شهر عسلها مع زوجها في الساحل السوري.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي