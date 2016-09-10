بالصور .. العرض الخاص لفيلم «صابر جوجل» بمول العرب

كتب : هاني صابر

احتفل الفنان محمد رجب، بطرح فيلمه “صابر جوجل” بدور العرض السينمائي مساء أمس الجمعة، بسينما جالاكسي بمول العرب، فى ثلاثة قاعات .

وحرص عدد من الفنانين حضور العرض لتهنئة “رجب” علي فيلمه وهم : المطربة التونسية لطيفة وآيتن عامر ومحمد متولى و رامى وحيد وانجى المقدم ورنا سماحة وأكمل والشاعر خالد تاج الدين والملحن مدين و رحاب الجمل ومنة جلال ، والمخرجين: هالة خليل وابراهيم فخر واسماعيل فاروق .

فيلم “صابر جوجل “، بطولة: محمد رجب، سارة سلامة، لطفى لبيب ، ايهاب فهمى، راندا البحيرى، مؤمن نور، ومن تأليف محمد رجب ومحمد سمير مبروك، ومن إخراج محمد حمدى .