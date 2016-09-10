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فيديو.. جهاد الخازن: «نتنياهو» ولد وسيموت إرهابيًا

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فيديو.. جهاد الخازن: «نتنياهو» ولد وسيموت إرهابيًا فيديو.. جهاد الخازن: «نتنياهو» ولد وسيموت إرهابيًا

جهاد الخازن

قال الكاتب الصحفي، جهاد الخازن، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وُلدَ إرهابيًا وسيموت إرهابيًا، لكونه قتل 517 طفلًا في غزة قبل عامين، بالإضافة إلى أنه على استعداد لقتل 5700 إذا استطاع، فضلًا عن أنه يقوم كل يوم ببناء وحدات استيطانية، التي كان آخرها 430 وحدة.

ووصف الخازن خلال لقائه ببرنامج “الصفحة الأولى”، المذاع على قناة “الغد” ، مع الإعلامي ياسر رشدي، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ«الإرهابي»، وذلك في معرض تعليقه على اللقاء المرتقب بين كل من نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس في موسكو.

وأشار الخازن، إلى أن نتنياهو خسر الانتخابات الأخيرة، موضحًا “لكنه خوّف المستوطنين من أن اليسار الإسرائيلي سيتحد مع الفلسطينيين لطردهم من الضفة الغربية، فكانت النتيجة أنه ربح الانتخابات”.

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