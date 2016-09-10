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«الكهرباء» تعتمد مليون جنيه لتوصيل الكهرباء لـ 4 آبار للمنتفعين بالوادى الجديد

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«الكهرباء» تعتمد مليون جنيه لتوصيل الكهرباء لـ 4 آبار للمنتفعين بالوادى الجديد «الكهرباء» تعتمد مليون جنيه لتوصيل الكهرباء لـ 4 آبار للمنتفعين بالوادى الجديد

أرشيفية

مراسل«ONA»:

بدأت وزارة الكهرباء والطاقة، توصيل التيار الكهربي لـ4 أبار زراعية بتكلفة مليون و300 ألف جنيه بقرية الخرطوم بمركز الخارجة بالوادي الجديد .

وأكد خضر سيد، وكيل وزارة الكهرباء بالوادى الجديد، أنه سيتم الإنتهاء من أعمال التوصيل فى 31 نوفمبر المقبل، مشيرًا إلى أن مدة العملية 7 أشهر بإشراف وتنفيذ هندسة كهرباء قطاع الخارجة، بهدف تقليل مشاكل أعطال الآبار الجوفية، التي تعمل بنظام الديزل والسولار.

وأضاف، أنه جاري تركيب العدادات الكودية “مسبقة الدفع بنظام الكارت”، في الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الإجتماعي بمركزي الخارجة والداخلة، لينتهي المشروع خلال الأيام القليلة القادمة، لتسليم الوحدات للمنتفعين جاهزة، دون أن يتكلف عناء إجراءات تركيب هذه العدادات.

 

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