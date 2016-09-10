حلمي والسقا وهند صبري وحسن الرداد وإيمي غانم نجوم عيد الأضحي على شاشة MBC مصر‎

تحتفل شبكة قنوات “MBC مصر”، بعيد الأضحي بعرض مُختارات مميزة من البرامج والمسرحيات والأفلام الكوميدية المتنوعة عبر قناتي “MBC مصر”، و “MBC مصر2″، من خلال خريطة برامجية شاملة بداية من “الأحد” تبدأ بنقل وقفة عرفات على الهواء مباشرة فى تمام العاشرة صباحاً، وتعرض أيضاً غداً في الحادية عشر مساءً فيلم “الرسالة” بطولة عبد الله غيث، ومني واصف.

وعلى مدار أيام العيد تعرض قناة “MBC مصر” يومياً فى الخامسة مساءً حلقات مُجمعة خاصة من الدراما التاريخية المميزة “عمر”، وتعرض قناة “MBC مصر” يومياً في الثالثة عصراً فيلم عربي، حيث تعرض “الإثنين” فيلم “عمر وسلوي” بطولة كريم محمود عبد العزيز، وصوفينار، و”الثلاثاء” فيلم “صنع في مصر” بطولة أحمد حلمي، وياسمين رئيس، و”الأربعاء” فيلم “زنقة ستات” بطولة حسن الرداد، وإيمي سمير غانم، ، و”الخميس” فيلم “الجزيرة 2″ بطولة أحمد السقا، وهند صبري، وخالد صالح،

وتعرض قناة “MBC مصر” يومياً فيلم هندي في التاسعة مساءً، حيث تعرض “الأحد” فيلم “الرئيس” بطولة أكشاي كوما، وأديني راو، وتعرض “الإثنين” فيلم “سعادة أحيانا وحزن أحيانا” بطولة أميتاب باتشان، وشاروخان، وكاجول، وتعرض “الثلاثاء” فيلم “الحارس الخاص” بطولة كارينا كابور، وسلمان خان، وتعرض “الأربعاء” فيلم “بجابان” بطولة أميتاب باتشان، وهيما ماليني، وتعرض “الخميس” فيلم “مادمت حياً” بطولة شاروخان، وأنوشكا شارما.

وتعرض قناة “MBC مصر2″ خلال أيام العيد مجموعة متنوعة من المسرحيات الكوميدية، حيث تعرض الإثنين مسرحية “حكيم عيون” بطولة علاء ولي الدين وكريم عبد العزيز وأحمد حلمي، وتعرض “الثلاثاء” مسرحية “ماما أمريكا” بطولة محمد صبحي وهناء الشوربجي، وتعرض “الأربعاء” مسرحية “بهلول في إسطنبول” بطول سمير غانم وإلهام شاهين”، وتعرض “الخميس” مسرحية “بيقولوا” من مسرح مصر بطولة أشرف عبد الباقي ونُخبة من النجوم.

وتواصل قناة “MBC مصر” خلال أيام عيد الأضحي عرض الحلقات اليومية من مسلسلاتها الدرامية المختلفة، حيث تعرض مسلسل “رقم مجهول” بطولة يوسف الشريف، وشيري عادل الساعة 6 مساءً، ومسلسل “ساحرة الجنوب” بطولة حورية فرغلي، وياسر جلال الساعة 7 مساءً، والمسلسل التركي “عودة مهند” بطولة كيفانش تاتليتوج، وبوجرا جولسي الساعة 8 مساءً، كما تواصل قناة “MBC مصر2″ أيضاً عرض مسلسل “إمبراطورية مين” بطولة هند صبري، ومحمد شاهين الساعة 5 مساءً، وتعرض مسلسل “حريم السلطان” بطولة مريم أوزرلي، وسلمي أرغنش الساعة 6 مساءً، والمسلسل الهندي الكوميدي “ماهي ستايل” بطولة بوشتيا شاكتي، وأنكيتا جيرا الساعة 8 مساء.