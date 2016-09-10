تأييد حبس مدير أمن ديوان القاهرة ٤٥ يومًا لاتهامه بتلقي ٥٠ ألف جنيه رشوة



> قضت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمد شريف طاهر، برفض الاستئناف المقدم من المتهم العميد مصطفى حسين مدير أمن ديوان محافظة القاهرة، على قرار تجديد حبسه 45 يوما، لاتهامه بتقاضي رشوة مالية قدرها 50 ألف جنيه.

كان ضباط الرقابة الإدارية تمكنوا من إلقاء القبض على العميد مدير أمن ديوان محافظة القاهرة، بعد ضبط مبلغ قدره 50 ألف جنيه في مكتبه مقابل تسهيل خدمات لأحد المواطنين.

جاء ذلك عقب صدور إذن من النيابة العامة بضبط المتهم متلبسا بالرشوة وتسجيل الواقعة بالصوت والصورة، وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق التي أمرت بحبسه.