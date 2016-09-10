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75 % من البريطانيين لا يدركون العلاقة بين البدانة والسرطان

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75 % من البريطانيين لا يدركون العلاقة بين البدانة والسرطان 75 % من البريطانيين لا يدركون العلاقة بين البدانة والسرطان

>(أ ش أ)

دقت دراسة طبية ناقوس الخطر من أن ثلاثة من بين كل أربعة (بواقع 75%) من البريطانيين يجهلون العلاقة بين البدانة والسرطان.

 

فقد كشف مسح وطنى عن الأشخاص ذوى خلفيات اجتماعية واقتصادية منخفضة، هم الأقل إدراكا للعلاقة بين البدانة والسرطان، ليرتفع عدم الإدراك بصورة كبيرة بين النساء مقارنة بالرجال.

 

فقد أظهر المسح، أن أكثر من ثلاثة أرباع (بواقع 78%)، ممن شملهم الاستطلاع لم يتعرفوا على الرابط بين البدانة وسرطان المبيض، فى حين أن أكثر من الثلث (69%)، لم يعرفوا الصلة بين البدانة وسرطان الثدى، فى مقابل أكثر من النصف (53%)، لا يعرفون العلاقة بين سرطان البنكرياس والبدانة.

 

ويأتى ذلك فى الوقت الذى كان هناك وعى أعلى نسبيا فيما يتعلق بعلاقة البدانة وسرطان الأمعاء بين نحو 60% ممن شملهم المسح، فى مقابل 55% لسرطان الكبد.


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