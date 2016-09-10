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«جنايات شمال القاهرة» تخلي سبيل محامي و4 آخرين في اتهامهم بالتحريض على التظاهر

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«جنايات شمال القاهرة» تخلي سبيل محامي و4 آخرين في اتهامهم بالتحريض على التظاهر «جنايات شمال القاهرة» تخلي سبيل محامي و4 آخرين في اتهامهم بالتحريض على التظاهر

أرشيفية

قال المحامي مختار منير، إن محكمة جنايات شمال القاهرة قررت، اليوم السبت، إخلاء سبيل أحمد عبد الله ومحمود هشام ومحمد السيد محمد إبراهيم وعلي ميكي وعبد الرحمن حمزة بضمان محل إقامتهم.

وكانت الدائرة التاسعة جنايات بمحكمة العباسية، قبلت الاثنين الماضي، استئناف النيابة علي قرار إخلاء سبيل أحمد عبد الله، رئيس مجلس أمناء المفوضية المصرية للحقوق والحريات، و 4 آخرين في القضية رقم 10693 لسنة 2016، على قرار إخلاء سبيلهم بكفالة 10 آلاف جنيه.

ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات “التحريض على استخدام القوة لقلب نظام الحكم، وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري، والتحريض على مهاجمة أقسام الشرطة، وذلك تنفيذًا لغرض إرهابي، واللجوء إلى استخدام العنف والتهديد لحمل رئيس الجمهورية على الامتناع عن عمل من اختصاصه ومهامه المملوكة طبقًا للدستور”.

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