خبر في الجول - الزمالك يستقر على تغيير شركة توريد الملابس

استقر نادي الزمالك على الانفصال عن شركة "ماكرون" الإيطالية لتوريد الملابس بسبب التأخير في وصول دفعة الملابس قبل بداية الموسم الماضي.

وكان الزمالك قد وقع عقد اتفاق مع شركة "ماكرون" قبل بداية الموسم الماضي، ورغم ذلك لم تصل الملابس للفريق إلا بعد فترة طويلة من بداية الموسم.

وعلم FilGoal.com أن النادي الأبيض يملك عدة عروض من شركات ملابس أخرى لخلافة شركة "ماكرون".

وحسبما صرح مصدر داخل نادي الزمالك لـ FilGoal.com فإن الفريق يملك عرضين من شركتين إحداهما برتغالية والأخرى إسبانية لتولي مهمة توريد ملابس الفرق الرياضية في الفترة المقبلة.

ويستعد الزمالك في الفترة الحالية لبداية بطولة الدوري، والمقرر بدايته يوم 15 سبتمبر الجاري.

وسيبدأ الفريق الأبيض مبارياته في المسابقة من الجولة الثالثة بسبب تأجيل أول مباراتين له في الدوري بسبب ارتباطه بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد. (طالع التفاصيل)

وسيحاول النادي الأبيض خلال الفترة المقبلة، أن يجد بديلا لشركة "ماكرون" قبل بداية الموسم الجديد.