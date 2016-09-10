خبر في الجول - مصطفى فتحي ينتظر تعديل عقده مع الزمالك

بعد التألق والبقاء في الفريق، مازال مصطفى فتحي في انتظار تعديل عقده مع الزمالك تقديرا لجهوده.

مصطفى فتحي يقدم أداء طيب في الفترة الأخيرة، كللها بإحراز الهدف الثالث في نهائي كأس مصر أمام النادي الأهلي، والعودة لصفوف منتخب مصر.

وعلم FilGoal.com من مصدر مقرب من اللاعب، أن مصطفى فتحي ينتظر تنفيذ إدارة النادي لوعدها بتعديل بنود التعاقد.

وحسب المصدر المقرب من اللاعب، فإن مصفطى فتحي ينتظر التقدير من إدارة الزمالك في ظل أن عقده الحالي ضمن فئة الناشئين، بالوقت الذي تمسك فيه النادي باستمراره وعدم الموافقة على احترافه.

ووصلت عدة عروض إيطالية لمصطفى فتحي من أندية بولونيا وتورينو في الصيف الماضي، إلا أن الفريق الأبيض تمسك باستمراره.

ورغم رفض احتراف اللاعب وعدم تعديل تعاقده، إلا أن مصطفى فتحي لم يفتعل أي مشاكل حسب المصدر المقرب منه، وهو ما يزيد من فرصه في تعديل تعاقده مع الفريق الأبيض.

ويستعد الزمالك في الفترة المقبلة، لملاقاة نادي الوداد البيضاوي المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 16 سبتمبر الجاري.