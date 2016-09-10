تجديد حبس صاحب محل شهير بمدينة نصر 15 يوما بتهمة بيع لحوم فاسدة

قرر المستشار أشرف عاصم قاضى المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر، اليوم السبت، تجديد حبس صاحب محل شهير، 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة بيع لحوم فاسدة.

كشفت تحقيقات نيابة مدينة نصر، أن مباحث التموين بالاشتراك مع مفتش الصحة شنت حملات لضبط الأغذية الفاسدة بالأسواق قبل عيد الأضحى المبارك، وبمداهمة المحل الكائن بالحى السادس ومخزن تابع له، تم ضبط كميات من اللحوم والفراخ والسجق والكبدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى أمرت بما سبق.

وكلفت النيابة الأجهزة الأمنية بسرعة ضبط وإحضار مالك المحل، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، وأمرت بعرض المضبوطات على المعامل المركزية لوزارة الصحة.